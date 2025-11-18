La Balona hace piña con todo el deporte linense

La Real Balompédica Linense quiere involucrar a todo el deporte de base de La Línea en el próximo partido del primer equipo albinegro, que recibirá al Ciudad de Lucena a las 12:00 horas en la 12ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación. Tras el éxito de asistencia de público con la última invitación a la cantera del fútbol linense, la Balona ha decidido extender esa iniciativa a los niños de los diferentes clubes deportivos de la ciudad. Es decir, más allá del fútbol, para llenar las gradas con jóvenes deportistas de baloncesto, atletismo, remo y el resto de equipos que defienden y abanderan el nombre de La Línea.

La Balona ha explicado este martes en una nota de prensa que se reunirá con "los diferentes clubes deportivos de la ciudad en las distintas modalidades" este miércoles, 19 de noviembre, "para que todos los niños de dichos clubes puedan acudir al partido de este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas contra el CD Ciudad de Lucena". La reunión tendrá lugar en la sala de prensa del estadio Ciudad de La Línea.

La Balompédica sabe de la importancia del momento de la temporada y del plus que supone el factor campo, sobre todo con el ambiente que está congregando el coliseo albinegro. El conjunto de David Sánchez sintió en su último partido como local el aliento de más de tres mil aficionados, un empuje que sin duda ayudó a doblegar al Sevilla C. Pero la Balona es ambiciosa y quiere más, por eso desde la entidad están decididos a atraer a la máxima gente posible de la ciudad y, qué mejor, que empezar por esa gran familia que supone el resto de deportistas de La Línea, savia joven que se puede subir al barco de un proyecto que busca el ascenso de categoría.

En este sentido, el director general, Álvaro Pérez Bonmatí, está siendo una pieza clave para estrechar lazos y tender puentes con todo el mundo. Para esto, entre otras muchas tareas, regresó a casa el linense, para fortalecer la estructura social y tener a la Balona presente en los máximos foros posibles de la ciudad.

Los albinegros celebran, con numerosos jóvenes en las gradas. / Erasmo Fenoy

La Balona pretende hacer bueno el punto cosechado en Bollullos, en el campo del líder, con un nuevo impulso en forma de triunfo en el Ciudad de La Línea. El encuentro se antoja de máxima relevancia porque los albinegros, cuartos con 19 puntos, tienen la posibilidad de superar en la clasificación al Ciudad de Lucena, tercero con 21. Los de Sánchez asumen que por delante marchan dos conjuntos como los condales y el Mirandilla que hasta el momento ceden pocos pinchazos. Es uno de esos partidos en los que los protagonistas saben que se juegan algo más que simples puntos.

Los pupilos de David Sánchez han estirado su racha positiva a nueve jornadas sin perder. Los albinegros se han empezado a hacer fuertes en La Línea, donde hilvanan tres triunfos y donde los dos próximos rivales van a ser de entidad, ya que después del Ciudad de Lucena será el turno del Dos Hermanas, un aspirante al playoff que se ha visto revitalizado por la llegada el exalbinegro Emilio Fajardo.