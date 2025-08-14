Domingo de fiesta en La Línea: presentación de la Balona y choque ante el Juventud Torremolinos CF

La Real Balompédica Linense presentará oficialmente a su plantilla y personal técnico este domingo 17 de agosto a las 19:15 en el estadio Ciudad de La Línea. El acto coincidirá con el amistoso que disputará contra el Juventud Torremolinos CF a las 20:30. Las puertas de la casa albinegra estarán abiertas desde las 19:00 para que todos los balonos puedan llegar con calma y tiempo a los eventos.

La afición podrá conocer a los 18 fichajes realizados durante el verano: el centrocampista Cristian Boateng, el delantero Zaki, el extremo derecho Sergio Pérez, el atacante Álvaro Cascajo, el lateral izquierdo Pedro Morillo, el lateral derecho Chey, el centrocampista Tomi Lanzini, el medio Adri Moyano, el defensa Marlone Foubert, el portero Hermosín, el central linense Ismael Martín, el defensa central Julio Algar, el extremo derecho Pepe Rincón, el portero Brian Mahugo, el extremo izquierdo Adri Valiente y el delantero Juaniyo, el delantero Diego Domínguez y el mediapunta Álvaro González. Todos se encuentran dispuestos a afrontar la campaña con la máxima entrega a la elástica albinegra y su afición.

La puesta de largo de la Recia se producirá en una jornada marcada por el puente de agosto y ambiente previo al encuentro el equipo malagueño. El equipo linense afronta el encuentro en casa tras el anterior choque, único partido en el que la escuadra linense ha salido perdiendo durante su pretemporada, aunque por la mínima y con mucha igualdad durante los noventa minutos ante el Torre del Mar CF. Los linenses venían de ganar cómodamente los amistosos contra el Mijas-Las Lasgunas (0-3), el Mons Calpe (2-1), el Bruno's Magpies (4-2) y el Estepona (0-2). Se desconoce por el momento si el broche final de la pretemporada estará marcado por el mítico trofeo Ciudad de La Línea, que se iba a celebrar a finales de agosto contra el Xerez Deportivo, pero que quedó aplazado y sin fecha.

El plantel, que está a los mandos del sevillano David Sánchez, lleva un verano cargado de ensayos y entrenamientos a fondo, con dobles sesiones para la puesta a punto del arranque liguero, que dará comienzo el 7 de septiembre ante el Chiclana CF y se disputará igualmente de local.