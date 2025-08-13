La Balona sufre en Torre del Mar su primera derrota del verano en un partido con muchas pruebas (1-0)

La Real Balompédica Linense (Tercera Federación) sufrió este miércoles la primera derrota en la pretemporada tras caer por 1-0 ante la UD Torre del Mar (grupo IX de Tercera Federación) en su quinto partido de preparación veraniega. David Sánchez aprovechó el partido en el estadio Juan Manuel Azuaga para poner en liza a varios jugadores que están a prueba. Hassan, Efidane y Rubén arrancaron como titulares, mientras que Larry, también a prueba, comenzó desde el banquillo.

El once estuvo formado por Antonio Hermosín, Marlone, Ismael, Rubén, Efidane, Sergio Pérez, Leo, Álvaro González, Boateng, Diego y Hassan. Durante la segunda parte entraron al terreno de juego Chey, Pedro Morillo, Adri Moyano, Pepe Rincón, Cascajo, Diego Domínguez, Juaniyo, Julio Algar, Gámez, Raúl Andrades y Larry.

El inicio del encuentro mostró un intercambio de posesión en el que ningún equipo logró imponer su ritmo. Los locales avisaron pronto con un disparo por encima de la portería de Antonio Hermosín en el minuto 3, mientras que Diego respondió con un intento lejano que se marchó desviado en el minuto 5. Poco después, otra gran jugada de Diego terminó con un pase atrás dentro del área, pero Juaniyo no pudo concretar la ocasión.

Durante la primera mitad, el partido se mantuvo equilibrado, con pausas de hidratación en el minuto 25 y varias interrupciones por faltas. El descanso llegó con el marcador intacto: 0-0.

Tras el descanso, la Balona realizó cambios buscando más dinamismo. Entraron Chey y Larry sustituyendo a Rubén y Hassan, mientras que más tarde, en el minuto 58, entraron Cascajo, Moyano, Pedro y Pepe, relevando a Leo, Álvaro González, Boateng y Efidane. Sin embargo, fue la UD Torre del Mar quien logró adelantarse en el minuto 54, tras un rechace en un córner que dejó a la defensa linense sin respuesta.

La Balona buscó el empate con insistencia, con Pepe Rincón y Juaniyo creando oportunidades claras, pero no lograron superar al portero rival. En los últimos instantes, la tensión se apoderó del partido: el entrenador David Sánchez fue expulsado tras protestar una flagrante reiteración de faltas que el árbitro no supo atajar. Juaniyo también vio la roja en los compases finales del encuentro.

Este resultado supone la primera derrota de la pretemporada para la Balona, aunque pudo mostrar detalles de buen juego. La próxima cita para los albinegros será este domingo, 17 de agosto, en el Ciudad de La Línea ante el Juventud de Torremolinos (Primera Federación), dirigido por el extrenador de la Balona Antonio Calderón. Además, el Torre del Mar devolverá la visita a los linenses el sábado 23.