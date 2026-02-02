La Balona deja abierta la puerta para fichar después del mercado

La Real Balompédica Linense no había anunciado incorporación alguna a su plantilla a las 23:59 de este lunes, o lo que es lo mismo, a la hora fijada para el cierre del mercado. Los albinegros sí que habían constatado poco antes la marcha de Adri Valiente, que Europa Sur había dado a conocer el viernes a través de su edición digital.

Pero el hecho de que la Balona, líder del grupo X de Tercera Federación, no hubiese hecho público ningún fichaje no quiere decir, necesariamente, que no vaya a reforzar su plantilla. Existe la posibilidad de que hubiese cerrado un acuerdo con algún futbolista y no lo haga público hasta que el mismo se encuentre en La Línea, como ya sucedió con su última incorporación, David Muñoz, al que incluso tuvo que anunciar dos veces.

Pero también existe otra opción, que se antoja más verosímil. Al tener una ficha sénior libre (la que dejó Adri Moyano con su marcha al CD Badajoz la pasada semana), el club podría incorporar a un futbolista después de este lunes, la fecha límite establecida.

Para ello el jugador elegido debe reunir dos condiciones:

La primera, no estar vinculado a equipo alguno cuando este lunes a las 23:59 se cierre el mercado.

cuando este lunes a las se cierre el mercado. La segunda, haber tenido ficha profesional o, en su defecto, estar dado de alta como trabajador en la Seguridad Social.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este periódico, dada la peculiaridad de la quinta categoría nacional y las diferentes realidades que existen en la misma, la Federación considera profesional a cualquier futbolista cuyo club haya cotizado por él, con independencia del tipo de licencia que haya estado utilizando.

En las últimas horas previas al cierre del mercado, la Balompédica peinaba el mercado en busca de un mediocentro creativo y de un extremo.

Para la primera de esas opciones el director deportivo, Miguel Ángel Rondán, y el entrenador, David Sánchez, barajan que el compañero en esa plaza de Tomi Lanzini sea el futbolista del filial Raúl Andrades.

El centrocampista, de 17 años, participó en varios encuentros en pretemporada, en los que ofreció un buen nivel, es habitual en las sesiones de trabajo del primer equipo y ha sido convocado en cuatro ocasiones, la última, el sábado en el desplazamiento a Ceuta.

Dos opciones fallidas

En las dos últimas semanas la Balompédica ha negociado, sin que hayan fructificado las conversaciones, al menos con dos jugadores de los que tenga constancia esta redacción: Sergio Rivera y Manu Viana.

Sergio Rivera coincidió el curso pasado en el Ciudad de Lucena con varios integrantes del plantel albinegro y disputó con el equipo aracelitano la fase de ascenso. El pasado verano las partes ya coquetearon, pero las negociaciones no cristalizaron.

Sergio Rivera (ex, entre otros, de la AD Ceuta B y del Europa de Gibraltar) había comenzado la campaña en el Real Jaén de Segunda Federación. Este mismo lunes el Dos Hermanas, rival directo de la Balona en la pelea por el ascenso, ha anunciado su incorporación.

Manu Viana (Valencia, 1995) se formó en las categorías inferiores del Villareal CF, llegando a debutar con el filial groget con quien consiguió un ascenso a Segunda Federación. Tras varias temporadas en tierras castellonenses, Viana pasa a formar parte de la cantera de la UD Levante, en el que también consigue con su filial el ascenso a Segunda Federación.

A partir de ahí se movió en la Segunda Federación en proyectos potentes como el FC Cartagena, La Nucia, Unionistas, Zamora CF, Orihuela y, esta temporada, el Torrent CF (colista del grupo III) en el que hasta la fecha había disputado un total de veinte encuentros entre liga y Copa del Rey anotando un gol.

Cuando el acuerdo entre el futbolista y la Balona ya prácticamente habían cerrado el pacto, se metió por medio la UD Melilla, de Segunda RFEF, con la que ya ha debutado.

Adri Valiente, tercera baja

Poco antes de que se cerrase el mercado la Balompédica hizo oficial lo que ya era un secreto a voces, la salida de Adri Valiente, que llegó cedido por el Xerez Deportivo de Segunda Federación y que apenas dispuso de minutos en un partido oficial.

Varios clubes del grupo X, entre ellos el Utrera, el Chiclana y el Conil, se habían interesado por hacerse con sus servicios.

La baja de Adri Valiente es la tercera que realiza el club, después de la ya mencionada de Adri Moyano, la de Rubén Olea, en su caso por lesión.