Balona, tú decides hacia donde mirar

La Real Balompédica Linense, el peor local del grupo IV de la Segunda Federación, que viene de encadenar dos derrotas en sus dos últimas comparecencias ante su público -aliviadas con la victoria de la pasada jornada en Don Benito (0-2)- recupera este domingo su horario vespertino más tradicional (17:00) para recibir al Xerez DFC (el de nuevo cuño) en cuyo banquillo se estrena el exalbinegro Antonio Fernández Rivadulla. Un partido constituido en un auténtico cruce de caminos en el que los albinegros pueden empezar a mirar al descenso directo casi de reojo o aumentar exponencialmente sus preocupaciones por la salvación.

El encuentro tendrá un prólogo especial, ya que el conjunto albinegro va a tributar un pequeño homenaje. con entrega de una camiseta incluido, al nuevo presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, en reconocimiento por su llegada al cargo. Además, los asistentes se encontrarán más facilidades para acceder el párking disuasorio que rodea el estadio.

La Balona, que tras el empate sin goles este sábado del San Fernando en Granada arrancará el partido en la temida plaza que puede condenar a jugar la promoción de permanencia, tiene ante sí la oportunidad de enviar al menos a un cuarto equipo a ocho puntos o más de distancia, que podrían ser hasta cinco en caso de que el Mirandilla sucumbiese ante un Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón, que está peleando por el liderato. Todo lo que no sea un triunfo local en el Ciudad de La Línea supone que los albinegros invitan al Xerez DFC a la lucha por la permanencia directa y que los de La Línea vuelven a pasearse puede que no por las cloacas de la clasificación, pero sí por el alambre.

De cara a este encuentro las únicas bajas confirmadas (amén de la de larga duración de Ale Palanca) son la de Dani Villa, que continúa restañando su clavícula herida y la de Connor Ruane, que a pesar de que se ha entrenado toda la semana con el grupo tras su fractura de peroné, esperará hasta la semana próxima para ser de la partida.

Con independencia de quiénes sean los 18 que se inscriban en el acta (el míster deberá hacer un descarte), la lógica indica que Javi Moreno no realizará modificaciones en un once que consiguió el domingo romper una racha de tres derrotas y, además, solucionó con un dibujo muy meditado, algunas de las carencias que venía presentando la Balompédica. Salvo sorpresa mayúscula, comenzarán los mismos once que lo hicieron en el Vicente Sanz calabazón.

Javi Moreno instó en su comparecencia preparartido tanto a su vestuario como al entorno a no despistarse: “Hay que saber de dónde venimos, ser conscientes de que hay que mirar hacia abajo y de que el objetivo es despegarnos de los puestos de descenso todo lo que podamos”.

“Estamos ante un partido muy importante para los dos equipos”, advierte. “Cada vez quedan menos nosotros tenemos la oportunidad de abrir un margen importante de puntos con un rival directo”.

“Somos conscientes de que será un partido muy igualado, porque el Xerez DFC es un equipo con muy buen pie y con buenos futbolistas, aunque desconocemos cómo puede jugar aquí, porque ha cambiado de entrenador y el análisis que teníamos de lo que venía haciendo ya no es tan fiable”, comentó en referencia a la llegada de Fernández Rivadulla al banquillo de Chapín.

Con respecto a los suyos, comentó: “El equipo está bien después de ganar en Don Benito. Veníamos de tres tropiezos pero lo bueno y lo malo que tiene este grupo es que hay mucha igualdad. La verdad es que al grupo siempre lo he visto trabajar bien y exigiéndose. Habrá habido días mejores y peores pero el equipo está bien y sabe de la importancia de este encuentro”.

El míster también se refirió en su comparecencia prepartido a la malos números de su equipo en casa: “Los números están ahí. Es una realidad que fuera estamos consiguiendo mejores resultados. En casa tenemos que mejorar e intentar evadirnos de todo y actuar como lo hacemos fuera”, asume el preparador. “La exigencia y esa ansia de querer ganar muchas veces nos lleva a equivocarnos y eso lo tenemos que corregir”.