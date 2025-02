El Xerez DFC, con nuevo técnico y ocho jornadas sin ganar a su espalda

El Xerez DFC llega este domingo (17:00) a La Linea para medirse a la Real Balompédica Linense en encuentro de la vigésimo tercera jornada del grupo IV de la Segunda Federación. El conjunto azulino destituyó el domingo al sevillano David Sánchez después de un año y medio en el cargo e incorporó al extrenador balono Antonio Fernández Rivadulla, al que no pudo presentar hasta este sábado ya que hasta el viernes no hubo acuerdo económico con su predecesor.

El director deportivo de los azulinos, el exbalono Antonio Bello (al que se le caen los elogios hacia la Balompédica y La Línea), tomó la drástica decisión después de que el Xerez DFC (el de nuevo cuño) enlazase ocho jornadas sin ganar, con solo tres puntos conquistados. En ese periodo solo había anotado un gol. El club teme que se repita la historia de hace dos años y trata de evitar un nuevo descenso.

El partido, aunque los protagonistas del lado azulino le resten dramatismo, es una auténtica final para los jerezanos. Los azulinos, con cinco puntos menos que su rival, en playout, (23 por 28) están obligados a sumar de tres para no hundirse más y seguir complicándose la vida.

Antonio Fernández conoce bien al rival y el campo, ya que la pasada temporada dirigió a los albinegros, y se guarda sus cartas. Ha citado a todos los futbolistas disponibles y su primer once es el secreto mejor guardado. Recupera a Beny tras cumplir su partido de castigo la pasada jornada, pierde a Alberto Durán por lesión. El gallego ha citado al central sub-23 francés Marlone Foubert, que se incorporó al equipo durante la semana. Por el contrario es baja el delantero portugués Renato Joao Saleiro Santos (Renato), extremo derecho de 33 años, que firmó por el Xerez DFC el 5 de febrero, una vez cerrado el mercado de invierno al tratarse de una agente libre, pero que, alegando que tiene una oferta de la Primera división de su país, se ha marchado y no vestirá la camiseta azulina.

Fernández Rivadulla expresó durante su presentación que aunque su equipo viaja con la idea de sumar los tres puntos " pero si podemos, no perder es un mal menor".

Preguntado por la Balona y por la casualidad de debutar ante su último exequipo, dijo: "Son circunstancias que a veces no piensas que no pueden suceder y suceden. Es una casualidad que se dio. Allí estuve bien, fui feliz, hice mi trabajo lo mejor que pude y, ahora, defiendo a otros colores. Tengo un respeto máximo por ese club, pero me debo al Xerez DFC".

"En lo único que pienso y lo que deseo es en sacar una victoria allí, como he dicho antes, desde el respeto al rival, que también juega, que tiene muy buenos futbolistas y que tiene suficientes argumentos para hacernos daño. Nosotros también hemos trabajado sabiendo lo que nos vamos a encontrar y a ver si ese plan de partido lo plasmamos en el césped y conseguimos un resultado positivo", añadió.