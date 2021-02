El entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Calderón, se mostró satisfecho tras la victoria de los suyos este miércoles ante el Marbella FC (2-1) por el "buen momento de confianza" que atraviesa su equipo.

"Fue un partido muy disputado. Estamos en un buen momento de confianza, tuvimos que remontar un gol y fuimos capaces. La formación de inicio del Marbella no nos dejó cómodos y hablé con el equipo para cambiar de táctica. Antes de que lo hiciéramos llegó su gol. Fue una jugada aislada en banda que teníamos bien defendida pero nos desbordaron", analizó el balono.

"Cuando pusimos a los tres centrales y los dos carrileros nos equilibramos, fuimos saliendo y generando ocasiones de peligro y llegó el empate. De ahí al final de la primera parte vi al equipo muy bien y al Marbella un poco dubitativo", continuó Calderón.

"En la segunda parte, salvo en la primera ocasión de ellos, se vio que el equipo quería más y llegó el gol. Cuando nos pusimos por delante el Marbella realizó cambios ofensivos y nosotros nos defendimos con orden. Nos fuimos con los tres puntos y estamos muy satisfechos", dijo.

Respecto a los cambios en el once, del que dejó fuera a uno de los destacados en la victoria sobre el Sanluqueño del pasado domingo, Iván Martín, para poner a Pito Camacho, comentó: "Son tres partidos en una semana y no es el mismo rival el Sanluqueño que el Marbella. Iván viene de mucho tiempo sin jugar. Tengo una plantilla que se puede mover y no se nota. Hay quien prefiere jugar con los mismos once siempre, pero yo no pienso así".

"Estoy para tomar decisiones en función de la experiencia que tengo. Tengo la fortuna de que remontamos y ganamos. Hay quien dice que me arriesgo, pero lo hago sabiendo los jugadores que están bien. Los aficionados tienen que tener confianza en el cuerpo técnico", reclamó.

"Ahora mismo quiero disfrutar de la victoria ante un rival poderoso al que dejamos lejos de nosotros. Tenemos que seguir con el objetivo que nos hemos marcado. Hay que mentalizar a los jugadores por el partido ante el Recreativo. Estamos donde queríamos estar. Tuvimos nuestro bache y ahora estamos con confianza. Quedan cinco partidos dificilísimos", recalcó.

Preguntado por si en algún momento temió que Pandalone lo destituyera cuando el equipo atravesaba una mala racha de resultados, respondió: "El presidente no desconfía de mí. Lo hacen los aficionados y los periodistas porque no conocen cómo trabajo. Él confía en mi y yo en él. Sabe que no tengo una varita mágica y que lo que tengo es trabajo. Tengo 22 jugadores, no once y quiero tener a todo el mundo enchufado".