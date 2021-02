La Real Balompédica inicia este miércoles (15:45, en directo por Footters) un doble enfrentamiento en el Municipal de La Línea en cuatro días que, casi con total seguridad, decidirá su suerte en el campeonato. Los albinegros, que el domingo recibirán al Recre, asaltarán ya la tan ansiada tercera plaza si vencen en la primera de estas dos confrontaciones al Marbella por dos goles de diferencia. Antonio Calderón, que recupera a Candela, cuenta con los 22 efectivos de su plantilla. El míster avisa en referencia a este doble compromiso como local: “Cuatro puntos serías buenos, las cosas como son, pero yo soy ambicioso y vamos a salir primero por estos tres y ya luego el domingo por los otros tres”.

Llegó el momento decisivo de la temporada.O al menos el primer momento decisivo. Después de sortear un doble brote de Covid-19 y de haber solventado buena parte de sus problemas de equilibrio con sus movimientos en el mercado de invierno, la Balona recupera este miércoles el compromiso aplazado el pasado día diez con el Marbella. Un triunfo no solo le permitiría terminar la tarde en la tercera plaza, sino que además le valdría para asestar un golpe casi definitivo con respecto a los costasoleños.

Aunque poco o nada tiene que ver, estos dos equipos ya se vieron las caras en pretemporada, y entonces se impusieron los balonos a domicilio.

Los de casa llegan a esta semana decisiva después de lograr su victoria como visitantes más amplia en ocho años: 0-4 en El Palmar sobre el Atlético Sanluqueño. Un resultado que pone de manifiesto su mejoría y que el técnico desliza que provoca que haya "alegría" en el vestuario.

A los locales le avala, además, que no conocen la derrota en el Municipal desde que el 15 de diciembre de 2019: 0-1 ante el Córdoba, lo que provocó la destitución de Jordi Roger. Además, no han recibido un tanto desde el cinco de enero del 2020 (2-1 al Talavera) lo que se traduce en nueve duelos consecutivos en casa con el marco a cero y en que su técnico se mantiene invicto en el vetusto estadio de La Línea.

El encuentro, en el que pueden participar los jugadores firmados durante el mercado de invierno, volverá a jugarse a puerta cerrada como consecuencia de las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía para evitar la propagación del coronavirus, pero dado que esa situación la están viviendo prácticamente todos los equipos del grupo, tampoco se puede entender como un perjuicio dentro de la competición.

La Balompédica recupera a Paco Candela, que no participó en el choque de Sanlúcar como consecuencia de unos problemas físicos y el técnico tiene a todos sus hombres disponibles. Está por ver si contará con el alicantino, o si, teniendo en cuenta que se verá obligado a rotar por el maratón de partidos, le da algún día más de descanso para que termine de restañar sus heridas y mantiene el once que arrancó en El Palmar, en el que por cierto su relevo, el joven José Ramón Masllorens, fue uno de los destacados.

Calderón: "El Marbella es un león herido, un enemigo temible"

Calderón, en su comparecencia previa al encuentro, calificó al Marbella como “un león herido” y subrayó que a pesar de que la estadística que señala que su equipo enlaza nueve partidos sin recibir un solo tanto en el Municipal es “muy positiva, porque demuestra que somos un equipo muy fiable en el apartado defensivo” la cambiaría por “haber ganado todos esos partidos encajando algún gol”·

El técnico subrayó que a pesar de “la dificultad” que entraña el mercado de invierno los jugadores que han llegado durante el mes de enero “se han acoplado muy bien y han aumentado la competitividad y que eso es bueno para el grupo y más en una fase decisiva de la competición. Ahora somos más versátiles”.

“El Marbella lleva una temporada muy irregular y sus últimos resultados no han sido nada favorables, pero eso no impide que sea un enemigo temible”, recalcó. “Tiene uno de los presupuestos más altos de toda la Segunda B, que cuenta con jugadores de muy buen nivel, de categoría superior, en un conjunto poderoso, pero esta categoría es como es, no es fácil”.

“Ellos tienen jugadores con personalidad para no notar la presión de su situación y somos nosotros, con nuestro trabajo, los que tenemos que conseguir que siga en mal momento”, recalcó.