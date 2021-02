Real Balompédica Linense y Marbella FC podrán disponer de todos sus fichajes de invierno en el encuentro de la novena jornada del grupo IV-A de la Segunda B que les enfrentará este miércoles (15:45, en directo por Footters) en el Municipal de La Línea, con independencia de que estuviesen o no dados de alta en ambas entidades cuando el choque fue aplazado, el pasado diez de enero. La clave para este hecho es que el partido no había dado comienzo, es decir, fue aplazado, no suspendido.

En el caso de la Balona, Antonio Calderón podrá contar con Óscar Arroyo, Nacho Huertas, Víctor Mena, José Ramón Masllorens, Iván Martín, Loren y Mamadou Cham, mientras que el Marbella tendrá a su disposición a Rafael Fernández Chumbi y Eliseo Falcón, futbolistas todos que no pertenecían (o c omo en el caso de Masllorens y Cham no estaban dados de alta por cuestiones burocráticas) a sus entidades durante la primera parte de la competición.

El Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol dice en el artículo 242: “En el caso de que por suspensión de un encuentro antes de su inicio, esté deba celebrarse en nueva fecha, podrán alinearse en la fecha de celebración, los futbolistas reglamentariamente inscritos en la nueva fecha en que se celebre el encuentro aplazado”.

Además, la RFEF aclara, que deben darse dos circunstancias con respecto a los jugadores que tomen parte en la contienda: “Que no haya sido alineado en partido alguno controlado por la RFEF o la Federación de ámbito autonómico correspondiente en el mismo día. Que no se encuentre sujeto a suspensión acordada por el órgano disciplinario competente”.

En el caso de la Balona, no existen jugadores sancionados, así que Antonio Calderón solo está pendiente de la evolución de Paco Candela, que fue baja este domingo en Sanlúcar como consecuencia de un problema muscular.