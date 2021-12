La Copa de África está en el aire y la Balona podría no perder a Koroma

La Copa África corre peligro, o al menos eso lo que aseguran muchas publicaciones de primer nivel. La máxima competición de selecciones africanas, que ya fue aplazada el pasado año, está previsto que arranque el próximo nueve de enero, pero son muchas las fuentes que dicen que no está certificada su disputa debido a la rápida propagación de la variante Omicron del coronavirus. Por eso y por la preocupación que este hecho ha generado entre los clubes europeos de élite, que amenazan con no liberar a sus jugadores. Un hecho en apariencia tan ajeno tiene importancia y mucha para la Real Balompédica, que podría contar con Alhassan Koroma en los primeros duelos de 2022, algo que hasta ahora se antojaba imposible, ya que es fijo (como su hermano Alu, ahora cedido en el San Pedro) en la selección de Sierra Leona, clasificada para dicha competición por primera vez en 25 años.

La Balona comenzará 2020 en el campo del Sevilla Atlético (nueve de enero) y tras una semana en la que no hay competición, recibirá al Nástic (23 de enero) y apenas tres días después acudirá a Murcia para medirse al UCAM. Los albinegros daban por hecho de que Alhassan Koroma no podría estar a disposición del entrenador, Antonio Ruiz Romerito, al menos en los dos primeros partidos, ya que Sierra Leona finaliza su fase de grupos el día 20 de enero. Es muy probable que tampoco en el tercero. Y no que decir tiene lo que sucedería si Sierra Leona alcanza las eliminatorias. Pero de repente, lo que se antojaba una certeza ya no lo es tanto.

La prestigiosa publicación RCM Sport advierte de que: “Si bien la competencia está programada para los meses de enero a febrero, muchos clubes europeos han decidido tomar medidas. En una carta obtenida por AFP [reconocida agencia de noticias] la ECA (Asociación Europea de Clubes) amenaza con no liberar a los internacionales”.

“Hasta donde sabemos, la Confederación Africana de Fútbol aún no ha hecho público un protocolo médico y operativo adecuado para el torneo Copa Africa de Naciones, en ausencia del cual los clubes no podrán liberar a sus jugadores para el torneo", dice el este correo electrónico enviado el viernes pasado a la FIFA”, explica la publicación.

“Además del protocolo sanitario del torneo (9 de enero-6 de febrero), la ECA destaca sobre todo el riesgo de una ausencia de internacionales superior al período de disponibilidad previsto, debido a las cuarentenas y restricciones de viaje vinculadas en en particular, la aparición de la variante Omicron del coronavirus”, recuerda RCM Sport.

“De acuerdo con las relajadas reglas para la liberación de internacionales, confirmadas varias veces por la FIFA desde agosto de 2020, los clubes pueden retener a sus jugadores si una cuarentena de al menos cinco días es obligatoria desde la llegada al lugar donde se supone que jugará en el partido de la selección nacional del jugador, o en la sede del club a su regreso”, abunda.

“El Consejo de Administración de la ECA a principios de diciembre reafirmó que estos principios deben ser "estrictamente observados", argumenta la carta obtenida por AFP y dirigida a Mattias Grafström, subsecretario general de la FIFA a cargo del fútbol. "De lo contrario, los jugadores no deberían ser liberados de su selección nacional", dijo la ECA.

En este último apartado la Balompédica ya sufrió las consecuencias de la marcha de uno de sus jugadores a los partidos de la fase de clasificación. Un problema burocrático mantiene retenido en Liberia desde hace ya casi dos meses al guardameta liberiano Ashley Williams

"Consultada por AFP, la Confederación Africana de Fútbol se negó a comentar y se refirió a un comunicado de prensa publicado el miércoles por la mañana donde Véron Mosengo-Omba, secretario general de la CAF, insta al comité organizador camerunés a "trabajar día a día y noche para asegurarse de que todo sea correcto" en el lugar para el partido inaugural el 9 de enero de 2022 ", dice la información.

"El envío de esta carta de la ECA a la FIFA se produce en momentos en que se acumulan rumores sobre una posible cancelación de la CAN, o un nuevo aplazamiento del torneo, inicialmente previsto para 2021 pero aplazado un año por la pandemia. Preguntado por AFP, un alto dirigente de la Federación de Fútbol de Camerún (Fécafoot) describió estas especulaciones como noticias falsas", finaliza la RCM.