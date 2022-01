La Balona ficha al lateral zurdo Connor Ruane

La Real Balompédica Linense ha anunciado este miércoles la contratación hasta final de la presente temporada del lateral zurdo de 28 años Connor Ruane. El nuevo futbolista albinegro procede del Klub Lokomotiv de Plovdiv, el actual octavo clasificado de la competición profesional de Bulgaria, en el que jugó hasta el pasado mes de diciembre y con el que disputó 28 partidos, entre ellos cuatro de la fase de clasificación para la Conference League.

La Balona incorpora un lateral zurdo y, con ello, se entiende que ha dado por cerrada la plantilla hasta final de vigente andadura. Se trata de Coonor Ruane, nacido en Manchester (Inglaterra) pero afincado en Palma de Mallorca desde su niñez. Es ambidiestro, mide 178 centímetros y que se adapta tanto a la posición de lateral (la suya natural) como a la de extremo y que tiene un largo recorrido en la ya extinta Segunda división B.

“Cuenta con más de 130 partidos de experiencia en la categoría bronce, en clubes como Constancia de Inca, Mallorca B, Hércules, La Roda y FC Jumilla, así como una temporada de experiencia en la Primera división de Filandia con el Inter Turku, con el que participó en 33 partidos (incluido 1 partido de clasificación para la Europa League), en los que anotó cinco goles y dio nueve asistencias”, explica el club en su comunicado.

“Se trata de un lateral zurdo con buen nivel técnico, con recorrido, que ofrece buenos centros, que es intenso defensivamente, con buen juego aéreo, y se espera de él que sume en la Recia Balona para poder conseguir los objetivos marcados en esta apasionante segunda vuelta de la temporada de estreno de la Primera RFEF”, añade.

“Connor Ruane se mudó de Warrington a Mallorca con su familia cuando tenía nueve años, dejando atrás un lugar en la academia de Everton”, explica la prensa inglesa en un reportaje sobre este futbolista.

“Me mudé a España cuando tenía nueve años. Mi mamá y mi papá habían estado yendo a Mallorca durante veinte años y decidieron que querían retirarse allí, mudarse a un mejor clima y una mejor vida junto a la playa”, explica el nuevo zaguero albinegro. “Al tener nueve años, realmente no tenía otra opción. No hubiera cambiado mudándome aquí, creciendo con los lujos que he tenido como la piscina, la playa y el clima. Tan pronto como llegué, me pusieron en una escuela de español, así que tuve que aprender el idioma. Es una de las mejores cosas que he hecho”.

Connor Ruane se convierte en el séptimo fichaje de invierno de la Balompédica, que ya había incorporado al guardameta Alberto Varo, a los defensas Serge Leuko y Nico Delmonte, a los centrocampistas Sergi Fernández y Santi Samanés y al delantero linense Manu Toledano.