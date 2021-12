Serge Leuko aterriza en la Balona 'apadrinado' por Manu Molina

Serge Leuko llega a la Real Balompédica de la mano del exbalono Manu Molina (hoy pieza indispensable en el Ibiza de Segunda). Ambos fueron compañeros en el Valencia Mestalla y mantienen una excelente relación personal. El centrocampista instó al lateral derecho de origen camerunés (y acento casi andaluz) a aceptar la oferta del conjunto de albinegro. Se entiende que también recomendaría al presidente, Raffaele Pandalone, que lo contratase. El nuevo futbolista balono, que se niega a definirse (“ya lo haréis vosotros cuando me veáis jugar”) explica que ha adelantado su llegada a La Línea “para estar al cien por cien el uno de enero” fecha en la que podrá ser dado de alta.

Serge Leuko lleva sin competir desde el verano. Consciente de que debe mejorar su nivel físico, de su interés por estar a tope cuando llegue el momento habla un detalle muy significativo: este martes, mientras el resto del plantel descansaba, él se entrenaba en solitario en el gimnasio del estadio Municipal.

“Son cosas que pasan en el fútbol. Me desvinculé del equipo en Bélgica y aunque tenía oferta de Primera RFEF pensé que tendría oportunidad más arriba, pero las circunstancias impidieron que las cosas se dieran como yo quería”, se sincera para explicar las causas de su permanencia en el dique seco en los últimos meses. “Luego me tuve que replantear la situación, me llegó la oferta de la Balona, que insistió en que viniese, me aconsejó Manu Molina, me explicó cómo era el club y no lo dudé”.

Preguntado por si el hecho de que la Balompédica esté utilizando un jugador de ataque (el linense Loren Fernández) en el costado derecho de la zaga porque el técnico no confía en los dos jugadores de que dispone para ese puesto (Óscar Arroyo y Jeremy Saygbe) había influido en su decisión al entender que tenía abierta la puerta de la titularidad responde con rotundidad: “Que va, para nada”.

“Cuando sé del interés de la Balona me pongo a rastrear para conseguir la mayor información posible”, confiesa. “Comprobé que era un equipo sólido, compacto, complicado de batir en casa y yo me identifico con ese juego y fue entonces cuando tuve claro que me quería venir”.

“Es evidente que está jugando un banda como lateral derecho, pero en el fútbol moderno hay quien entiende que eso supone más ventaja que si se utiliza un lateral de toda la vida, porque aporta muchas cosas en ataque aunque en defensa te pueda restar”, detalla.

“Yo creo que en un equipo que busca solidez defensiva es más complicado, pero yo no soy nadie para juzgar, vengo a aportar mi granito de arena, a ganarme la confianza del entrenador desde el primer día y a partir de ahí él tendrá que decidir”, recalca.

Preguntado por sus características responde: “Ya me conocerán cuando me vean jugar. Aunque lleve unos meses sin competir a mí no se me ha olvidado. No voy a crear expectativas, cuando juegue irán conociendo al jugador y podrá valorarme. No gano nada diciendo algo, porque cada uno tendrá su propia opinión”, concluye.