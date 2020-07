La Real Balompédica Linense y el futbolista Moussa Bandeh han sellado este miércoles una marcha anunciada. El club, como ya avanzó este periódico el pasado 20 de junio, ha alcanzado una acuerdo con el gambiano para finalizar el contrato que unía a ambas partes, "por solicitud voluntaria del carrilero", señala la Balona.

La directiva que preside Raffaele Pandalone dice adiós a Moussa, agradece "el buen trato" y le desea "los mayores éxitos en el futuro". Es muy probable que el próximo destino del ya exalbinegro pase por su regreso al Badalona, el club que se acaba de hacer con los servicios del exbalono Airam Benito.

La salida de Moussa Bandeh de la Balona era cuestión de tiempo. Moussa ya estuvo a punto de salir del conjunto linense en el mercado de invierno. El Mérida pujó con hacerse para hacerse con sus servicios aunque fuese a través de una cesión, pero al jugador no le gustaba el destino y el club no le encontró acomodo. A pesar de todo, llegó a jugar cinco partidos con Antonio Calderón, entre ellos una brillante aparición unos minutos en el último que disputaron los albinegros antes del parón de la liga, en el campo del filial del Granada, a pesar de que el míster no contaba con sus servicios cuando desembarcó en diciembre para relevar a Jordi Roger.

En la primera parte de la temporada, Moussa había jugado 13 partidos (once de ellos como titular) en los 17 que Jordi Roger había dirigido a la Balompédica. Se puede decir que solo faltó en aquellos encuentros en los que no era elegible como consecuencia de la fractura de clavíscula que sufrió durante un entrenamiento en Castellar.

Agradecimiento a Igor Martínez

La Balompédica, por otra parte, ha confirmado la desvinculación del extremo Igor Martínez, adelantada por este medio y ratificada por el jugador vitoriano el pasado martes. El club afirma que ambas partes han acordado "no hacer efectivo el contrato" para la temporada 2020-2021 que "comenzaba su vigencia al inicio de la pretemporada", ya que "la lesión sufrida la temporada pasada por el futbolista no garantiza su actividad a corto plazo".

El club le agradece "especialmente el trabajo realizado y su comportamiento siempre ejemplar, deseándole lo mejor de cara a su futuro personal y profesional".