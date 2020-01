Real Balompédica Linense y Mérida Asociación Deportiva están negociando la cesión del centrocampista Moussa Bandeh, al que el nuevo preparador albinegro, Antonio Calderón, no ha alineado desde su llegada. Los clubes están de acuerdo en las condiciones, así que la decisión depende ahora del futbolista.

La Balona empieza a agitarse en el mercado de invierno. No parece que vaya a haber muchos cambios en el plantel durante el mes de enero, pero sí alguno. El primero de los jugadores a los que el equipo de La Línea está decidido a abrirle la puerta es Moussa Bandeh, porque el entrenador entiende que es prescindible para su proyecto.

De hecho, Moussa había jugado 13 partidos (once de ellos como titular) en los 17 que Jordi Roger había dirigido a la Balompédica. Se puede decir que solo faltó en aquellos encuentros en los que no era elegible como consecuencia de la fractura de clavíscula que sufrió durante un entrenamiento en Castellar. Sin embargo tras la destitución del técnico catalán no ha vuelto a saltar al terreno de juego.

La cuestión es que Moussa tiene contrato con los albinegros hasta junio de 2021, de manera que la directiva de Raffaele Pandalone contempla una cesión hasta final de la temporada y el club que con más insistencia ha solicitado contar con sus servicios es el Mérida, anclado en los puestos de descenso del grupo IV de Segunda B, pero decidido a realizar un desembolso nada desdeñable para tratar de salvar la categoría.

Las dos entidades, a la espera de los siempre manidos flecos, están de acuerdo en las condiciones de la cesión, pero la Balompédica está a la espera de mantener una reunión con el propio afectado y con el representante de éste para determinar dónde acaba la temporada.

En espera de la posible salida de Moussa, la Balompédica dispone de una licencia sub-23 libre.