Once jugadores de los que finalizaron la temporada en la Real Balompédica Linense tienen contrato en vigor para la próxima campaña, en la que el equipo albinegro militará en la Primera RFEF (Liga Pro). Además, Javi Forján (Xerez Deportivo) y Wolosso (AD Ceuta FC), que fueron cedidos a equipos de Tercera, también están vinculados por contrato para la temporada 2021-22 al conjunto de La Línea, pendientes de la posible confirmación por parte de la entidad.

La Real Federación Española de Fútbol anunció que los 40 clubes participantes en la andadura inaugural de la Primera categoría que lleva su nombre dispondrán cada uno de ellos de 23 licencias , que podrán alcanzar las 24 si tienen un tercer portero (que deberá ser sub-23). Pues la Balompédica ya tiene entre 11 y 13 cubiertas, aunque la experiencia demuestra que entre esta relación postcompetición y los que realmente comienzan la pretemporada suele haber notables diferencias.

Los jugadores cuyos contratos –que en algunos casos estaban vinculados al ascenso a la división de nuevo cuño- se extienden al menos a la campaña 2021-22 son, de acuerdo a los datos confirmados por el propio club a este medio: Nacho Miras (porteros); Óscar Arroyo, Víctor Mena, Din Alomerovic (defensas); Aly Coulibaly, Gabriel Chironi, José Ramón Masllorens, Mamadou Cham (centrocampistas), Koroma, Luis Alcalde e Iván Martín (delanteros).

A esos once hombres se unen, por contrato, Javi Forján (Xerez Deportivo) y el camerunés Prince Kevin Bassamba [Wolosso] (AD Ceuta). En el caso del primero, según los datos que maneja Europa Sur, su contrato de cesión ya refleja que en caso de que el conjunto azulino -el Xerez de toda la vida- logre el ascenso a Segunda RFEF –al que tiene opciones con dos jornadas por disputarse- tendría derecho a retenerle.

En último caso está pendiente de resover la situación del burkinés Abdoul Bandaogo, cedido al Real Betis. Pero todas la informaciones que llegan desde Heliópolis hace semanas hablan de que el conjunto verdiblanco va a hacer efectiva la opción de compra tras confirmarse el ascenso de su filial a la Primera RFEF.

Nacho Miras, Koroma... y Antoñito

En la relación facilitada hay que colocar varios asteriscos. Por un lado porque hay un par de jugadores cuyo rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado y con los que el club no descarta negociar para llegar a un acuerdo de vinculación. Y por otro, la directiva que encabeza Raffaele Pandalone confía en cerrar el traspaso de Alhassan Koroma –por el que se han interesado un buen número de clubes- y no sería precisamente una sorpresa que el cancerbero Nacho Miras –que ha provocado menos ruido, pero al que también siguen varios clubes- siguiese los pasos del atacante sierraleonés.

En la misma medida futbolistas que han consumado el ascenso pero que no están en esa relación no están del todo descartados. Valga como ejemplo el caso del algecireño Antoñito. Hubiese estado renovado de manera automática en caso de haber disputado un número determinado de partidos a los que no ha llegado. ¿Supone eso que el club no cuenta con sus servicios? De momento lo que quiere decir es, sencillamente, que no tiene contrato en vigor.

Otro nombre que está en la mente de los hinchas es el de Paco Candela, un pilar mientras ha estado en el césped, pero castigado por las lesiones, en una andadura en la que fue intervenido dos veces. Se encuentra en periodo de rehabilitación tras sufrir la fractura parcial del Talón de Aquiles y pasar por el quirófano.