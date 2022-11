Rafa Escobar: "Con nuestras armas logramos un triunfo importantísimo"

Rafa Escobar, entrenador de la Real Balompédica, resaltó tras el triunfo sobre el Racing de Ferrol la intensidad y solidaridad de su equipo y aseveró, después de tres victorias en cuatro partidos, que los de La Línea están “sembrando para ser respetados” y que ganarán “muchos partidos”. El técnico cordobés advirtió: “No vamos a ganar porque alguien pueda pensar que la Balona juega feo. Nosotros queremos ser un equipo feo, incómodo, pero cuando ganemos una serie de partidos jugaremos mejor”.

“La valoración es muy sencilla. Hay que darle un mérito en conjunto a toda la plantilla, conseguimos una victoria de un valor incuestionable, de cuya importancia nos daremos cuenta en las próximas semanas, ante un grandísimo rival”, valoró Escobar, quien destacó “la intensidad” con la que se emplearon sus jugadores y vaticinó que el conjunto gallego “con el fútbol que hace, saldrá pronto de esa minicrisis que atraviesa”.

“Teníamos enfrente a uno de los mejores equipos del grupo pero nosotros con nuestras armas, estando muy bien colocados sobre el terreno de juego, sabiendo en cada momento qué era lo que teníamos que hacer, conseguimos una victoria fundamental”, repitió.

“Sabíamos que ellos iban a tener el balón, con buena circulación de balón, pero con el trabajo colectivo que hicimos, tanto en defensa como en ataque, intentando que ellos estuviesen lo más lejos posible de la portería y saliendo rápido cada vez que podíamos, logramos esos tres puntos”, abundó en su comparecencia en rueda de prensa, en la que no fue preguntado por las críticas de Cristóbal Parralo a la labor arbitral.

El míster alabó la aportación de Jose Masllorens en los pocos minutos que estuvo sobre el terreno de juego y al ser preguntado por Nacho Heras, replicó: “Estoy contentísimo con toda la plantilla. En los tres primeros partidos me he decantado con jugar con Koroma [Alhassan] y Fekir, que nos salió bien, pero Nacho viene entrenando muy bien, como el resto de la plantilla y a las pruebas me remito, el trabajo que ha hecho, el esfuerzo, la solidaridad... aunque no marcase se tiene que ir contento”.

Después de cuatro partidos en el cargo, el técnico cordobés se muestra satisfecho de que su equipo “haya demostrado que puede competir con cualquiera” y vaticinó que jugando como lo hizo ante el Racing de Ferrol los albinegros “ganarán muchos partidos”.