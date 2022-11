Parralo: "Lo de hoy no lo había visto nunca, me tengo que morder la lengua"

Cristóbal Parralo, el técnico del Racing de Ferrol, se mostró muy contrariado por la derrota de su equipo ante la Balona en el Municipal. Sin decirlo explícitamente, el entrenador señaló hacia la actuación del árbitro como "factor determinante" en el resultado. "Lo de hoy (por este domingo) no lo había visto nunca", aseguró.

"El que haya visto el partido, que cada uno juzgue", manifestó Parralo ante los medios. "Si tuviera que decir lo que pienso, no sé cómo acabaría... Sientes una impotencia muy grande porque nos sacrificamos mucho y no es justo. En todo el tiempo que llevo en Primera Federación, lo de hoy no lo había visto nunca", insistió.

Parralo dio su análisis del encuentro: "Siempre, casi todo el partido fuimos a remolque y eso facilitó que el rival se pudiese replegar y defender el resultado. Conseguimos empatar pero nada más salir de la segunda parte se volvieron a poner por delante y otra vez contra el reloj, contra los parones, contra factores que nos han impedido tener continuidad. Tuvimos nuestras ocasiones en un partido donde nos han generado poco y encajamos dos goles", resumió.

"Tuvimos un larguero y llegadas, pero faltó finalizar", lamentó. "Creo que hay factores determinantes, decisiones... No me gusta opinar... A veces hay que morderse la lengua", recalcó.

El míster del Racing de Ferrol, no obstante, felicitó a la Balona: "Cada uno hace el partido que le interesa, nosotros tenemos nuestra manera que es la que nos ha llevado aquí. La diferencia es que esas jugadas que antes entraban ahora no entran. Deseo lo mejor a la Balona, pero estoy con un partido en la cabeza que para mí estuvo muy condicionado. No puedo decir según que cosas, me tengo que callar".