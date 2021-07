Din Alomerovic se marcha triste de la Balona. Siente que no le han dado la oportunidad de jugar en una Primera RFEF que ayudó a alcanzar. El lateral macedonio, empero, se limita a decir que son “cosas del fútbol” y a confesar que deja una ciudad, La Línea, de la que se ha “enamorado” y un club que le tendrá como seguidor para siempre. El destino aún es una incógnita, en espera de que se concrete alguna de las ofertas, pero lo único cierto es que su paso por la Balompédica, después de ser el curso pasado el tercer jugador de campo con más minutos sobre el césped, ya es historia.

“Bueno, ya es oficial, ya no soy jugador de la Balona” comenta con resignación el futbolista, que confirma así la noticia desvelada el pasado jueves por Europa Sur, que a su vez adelantó su salida de la entidad tras el primer entrenamiento de los albinegros, en la presente pretemporada, el pasado 12 de julio.

“Tengo que reconocer que me da pena dejar este club, porque la temporada pasada la disfruté muchísimo y porque he cogido muchísimo cariño a la Balona y a esta ciudad… estaba muy a gusto en la caseta, en el club, con la gente, pero…”, reflexiona.

“Me he quedado con las ganas de jugar en la Primera RFEF con la Balona, pero esas cosas pasan en el fútbol y hay que seguir, no queda otra”, asume. “No es algo que haya decidido yo, fueron ellos los que me lo comunicaron y no quedó otra que negociar y llegar a un acuerdo”.

“La directiva me explicó que llegaba una nueva temporada, que tenía un nuevo grupo técnico y que no cuentan conmigo así que no me queda otra que aceptarlo”, narra Alomerovic.

“Por supuesto que lo más bonito que me llevo de la temporada pasada es el ascenso a Primera RFEF, los dos últimos partidos en casa, el gol de falta que marqué al Sevilla Atlético… aunque la verdad es que disfruté como un niño chico durante toda la temporada”, afirma. “Esté donde esté habrá un enamorado de La Línea y un seguidor de la Balona”.