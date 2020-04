Los grupos de animación de la Real Balompédica Linense hicieron público a última hora de este lunes su decisión a renunciar a la parte proporcional de los abonos de todos sus integrantes en el más que probable caso de que no se vuelva a jugar partido alguno de la presente temporada en el Municipal o se haga a puerta cerrada, así como a cualquier tipo de compensación para la campaña venidera “para no afectar a las arcas del club”. Los grupos animan al resto de hinchas a seguir su ejemplo y el presidente, Raffaele Pandalone, ha expresado su agradecimiento. “Me quedo sin palabras”, afirma el empresario italiano.

Los grupos de animación de la Real Balompédica Linense (Colectivo Doce, Casuals RBL y South Fans) se han constituido en todo un ejemplo en todos los apartados desde que arrancó la crisis generada por el Covid-19 (coronavirus). Sus primeros actos, recogida de alimentos para la Coordinadora Despierta y apertura de una cuenta también para fines benéficos, tuvieron como destinatario la sociedad linense. El siguiente, el que protagonizan ahora, persigue ayudar a la entidad que da sentido a su existencia: la Balona.

Los tres colectivos de aficionados más animosos de la Real Balompédica han emitido un comunicado en el que anuncian que sus integrantes renuncias a percibir compensación alguna por los partidos de sus respectivos abonos de los partidos que el equipo de La Línea dejará de jugar en casa, los cinco últimos como local de la temporada en el grupo IV de la Segunda división B (frente a Villarrubia, Yeclano, Sevilla Atlético, Algeciras y San Fernando). Eso supone el 25% de los encuentros que los de La Línea debían haber disputado en su estadio en la presente andadura.

El comunicado de estos jóvenes seguidores del equipo de La Línea dice: “Ante la inminente suspensión definitiva del campeonato liguero de la Segunda división B, o ante la más que probable prohibición de acceso a los aficionados a los estadios durante un largo periodo de tiempo, causada por la crisis sanitaria del Covid-19 por la que pasamos:

No queremos que se nos devuelva cantidad económica de lo pagado por nuestros abonos correspondiente a los últimos partidos que quedaban por disputarse.

Asimismo no queremos ningún tipo de compensación económica con la intención de que las arcas del club al que amamos no se vean afectadas en exceso debido a la situación que atravesamos.

Animamos a todos los socios y abonados del club a que se sumen a esta iniciativa por el bien de nuestra Balona, a la que con la ayuda de todos le augura un futuro prometedor”.

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, ha expresado su agradecimiento por esta medida a través de su perfil de Twitter: “Enhorabuena.. me quedo sin palabras por este gesto .. sois grandes .. un ejemplo en esto momento tan delicado ... gracias de corazón”, dice.