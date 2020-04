El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, ha mostrado este jueves su deseo de que se cancelen las competiciones en Segunda B y Tercera sin que haya ni tan siquiera fases de ascenso, como propone la Federación Española. El empresario italiano insiste en que los problemas generados por el Covid-19 (coronavirus) están muy por encima de los intereses deportivos y ofrece una segunda alternativa: que la competición se reanude el 15 de octubre, finalice en Navidad y en enero arranque una nueva temporada, con un formato más reducido.

Pandalone ha comparecido ante los aficionados a través del canal de Youtube de la entidad y ha deslizado en varias ocasiones su adhesión a una Federación. “No tengo que hacer la pelota a nadie, es que ha tenido a bien consultar a los clubes y no tiene fácil tomar ninguna decisión, porque haga lo que haga siempre va a haber alguien a quien le va a parecer injusto”.

“Me pongo en su piel”, agregó. “Pero si este verano no se pueden celebrar unos Juegos Olímpicos ¿podemos jugar al fútbol? El fútbol se cierra”, agregó en referencia al aplazamiento de Tokio 2020.

El empresario romano, que desde el comienzo de esta alerta ha demostrado ir por delante de los acontecimientos, critica que se antepongan intereses deportivos a la salud de los jugadores. “Si empezamos con eso, cada uno defenderá lo suyo. Cada día están muriendo más de quinientas personas ¿Sabemos realmente cuál es la realidad?”, se preguntó.

“Nuestra intención y así lo hemos hecho saber es que se anule la liga”, insistió. “Si hay play-off tendría que haber descensos. Cada uno mirará por lo suyo. Yo lo siento por todos, pero en esta situación no puedo pensar en lo deportivo”.

"No quiero jugar un play-off sin haberlo ganado en el campo"

“Ahora claro, si al final se juega, a mí me gustaría que a ese play-off pudiésemos acceder los ocho primeros de cada grupo, porque sería bueno para la Balona”, deslizó. “Pero de verdad que no es eso lo que siento, no quiero jugar un play-off siendo octavo, quiero jugarlo habiéndolo ganado en el campo”.

“Además se habla de jugar esa liguilla pero ¿en qué fecha? Porque aún no sabemos cuándo va a acabar la cuarentena”, recordó. “Yo doy por hecho que en ningún caso se podrá jugar un partido, ni siquiera a puerta cerrada, antes del 30 de junio”.

El presidente albinegro, que se cerró en banda a que se considera campeón de la competición a cualquier equipo sin que ésta haya finalizado, explicó: “No es momento de decir cuánto perdemos cada uno en todos los apartados. Con el coronavirus todos hemos perdido, algunos mucho más que el dinero”.

El máximo mandatario balono, que en todo momento mantuvo un tono más serio que en las anteriores vídeo-conferencias que ha realizado desde que comenzó la pandemia, dejó pasar las preguntas de los aficionados en torno a qué sucedería si la Balona tuviese que jugar en verano, al carecer el Municipal de visera e iluminación artificial, la marcha del proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva e incluso las condiciones de los abonados para la próxima campaña si no se termina la competición o bien la siguiente arranca con partidos a puerta cerrada. “Ahora no es el momento de pensar en eso”, insistió.

“Ya lo analizaremos cuando vaya llegando el momento, pero lo que está claro es que en cada una de ellas todos tendremos que poner de nuestra parte”, sentenció Pandalone, que recibió numerosas muestras de adhesión por parte de los incondicionales del club.