La Balona busca 'nueve'

La Real Balompédica Linense ya ha comenzado a trabajar en la ventana de fichajes de invierno. Los albinegros peinan el mercado en busca de un nueve y quieren hacerlo con tiempo por un lado para que pueda estar cuanto antes a disposición de Rafa Escobar y por otro para adelantarse al resto de equipos de la Primera Federación que buscan desesperadamente el gol. Que no son pocos.

El algodón no engaña. La Balona forma parte del quinteto de equipos del grupo I que menos veces ha visto puerta en las once jornadas previas al parón liguero de este fin de semana. El equipo de La Línea junto a Pontevedra, Badajoz, Ceuta y Talavera apenas acreditan ocho dianas (0,73 de media). Aunque en este caso no vale aquello del mal de muchos, existen tres equipos en el grupo II con peor promedio: Cornellà (0,64), Numancia y Bilbao Athlétic (0,55).

Desde el desembarco en el banquillo de Rafa Escobar tras relevar a Alberto Monteagudo el técnico cordobés no ha disimulado su falta de confianza en los dos centrodelanteros con los que cuenta la plantilla. Ni Gerard Oliva ni Nacho Heras han disfrutado de la titularidad en esas tres jornadas.

El primero participó en los duelos con la Cultu en el Municipal y en Linares y entre ambos compromisos estuvo sobre el césped 37 minutos, de los que por cierto su entrenador no anda precisamente muy contento. El de Leganés solo lo hizo en Badajoz, durante 23 minutos.

Esta situación ha llevado a la Balompédica a afrontar sus tres últimos compromisos con un falso nueve, Alhassan Koroma, quien por cierto no ha anotado en ninguno de ellos. Por si fuese poco tanto él como su hermano Alu viajan este sábado para incorporarse a la convocatoria de la selección de Sierra Leona, que jugará dos amistosos en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Aunque el parón liguera amortigua el efecto de esta convocatoria, lo cierto es que es poco probable que los jugadores lleguen a tiempo de afrontar el encuentro con el Racing de Ferrol del domingo 20 del presente mes de noviembre (12:00) y que, en caso de hacerlo, lleguen en condiciones de competir, ya que el día 18 está previsto que jueguen frente a Argelia. Vaya que o Escobar inventa otro falso nueve (¿Yassin Fekir?) o se va a ver obligado a hacer de la necesidad virtud y alinear a uno de sus referentes.

En cualquier caso tanto el míster como la dirección deportiva y la directiva que encabeza Raffaele Pandalone son conscientes de que están ante una situación que necesita un vuelco y ya han comenzado a preguntar por centrodelanteros que bien no han caído en gracia en el apartado deportivo en sus respectivos equipos (de la categoría e incluso de Segunda) o bien desean salir de los mismos porque existen problemas extradeportivos (leáse regularidad en los pagos).

Una alternativa -este periódico no tiene conocimiento de que se esté dando, pero eso no quiere decir necesariamente que no esté sucediendo- es que la Balona contrate a un jugador con licencia profesional en paro y éste pueda ser alineado incluso antes de que finalice el mes de diciembre.

Que los linenses trabajan ya en el mercado de invierno ha quedado patente durante la semana con la prueba a la que se ha sometido el veterano centrocampista italo-argentino Esteban Sachetti, cuyo fichaje fue finalmente descartado.

Según afirman los que conocen el mercado en diferentes foros, que la Balompédica contrate un delantero centro en el mercado de invierno es ya casi impepinable. Lo que nadie se atreve a confirmar es si esa incorporación implica algún descarte o si la plantilla contará con tres futbolistas para ese puesto.

Lo único cierto es que en pretemporada ya se vivió esa situación y los linenses acabaron cediendo al Estepona de Segunda RFEF al sub-23 Manu Toledano, que ha participado en nueve partidos (siete como titular) y ha anotado dos goles, ambos precisamente en su debut, en la visita de los costasoleños al Leganés B.