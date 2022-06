Nacho Heras: Balona, el gol llama a tu puerta

Goleador insaciable. Depredador del área. Estos son algunos de los términos con los que durante la pasada campaña definió la prensa de Burgos al nuevo delantero de la Real Balompédica Linense Ignacio Heras García (Nacho Heras), que llega dispuesto a superar todas las expectativas. Ya ha hecho parte de sus deberes. Por un lado ha “chequeado” la confección de la plantilla y por otro ya tiene claro como debe referirse a su nuevo equipo. Nada de Linense. La Balona. Es un primer paso. Relevante además.

Nacho Heras ha tenido como consejero en su llegada a La Línea al meta extremeño Jorge Jiménez, que pasó por la escuadra albinegra en 2020. “Me ha dicho que la afición siente mucho el club y que la gente que trabaja dentro pues que es un poco como una familia y claro, lo que tengo muchas ganas ahora es que pasen un par de semanas, irme para allá y empezar a entrenar”, comenta el futbolista, que apura su periodo de vacaciones en Madrid.

“Vaya, que además de lo que me ha contado él, la sensación que me ha dado nada más fichar por la respuesta en las redes sociales es que para la gente el club es algo muy importante y a mí eso me parece perfecto”, agrega.

Nacho Heras, nació en Leganés (Madrid), el 23 de marzo de 1997 ha pasado por las canteras de Atlético de Madrid, Getafe B y Leganés y por el Atlético Baleares y el Burgos Promesas, con el que anotó 31 goles en 56 compromisos en las dos últimas campañas. Fue el segundo mejor artillero de toda la Segunda RFEF el curso pasado, gracias a que puso su firma a 18 tantos.

“Estoy muy contento y muy agradecido a la Balona por la oportunidad que me brinda”, comienza el ariete. “Me abre la puerta de una categoría que ha quedado preciosa, con muchos equipos históricos, con mucha afición como es el caso de la propia Balona. Llegar procedente de la Segunda RFEF supone un gran estímulo”.

Nacho Heras refuerza el vaticinio que realizó hace unos días Fran Morante en este mismo medio en el sentido de que el próximo curso la tercera categoría nacional aun subirá un peldaño su nivel. “Han ascendido auténticos equipazos y algunos que pueden engañar porque tienen menos historia da la sensación de que van a tener unos presupuestos muy altos. Vaya, que aún va a dar un salto de categoría”.

El madrileño, como pasará con los otros jugadores de ataque que se incorporen a la Balompédica, es conocedor de que tendrán el foco sobre sí, después de una temporada en la que la falta de gol fue el Talón de Aquiles de los albinegros.

“Yo soy una persona realista, pero también muy positiva y prefiero creer que eso va a ser algo positivo para mí”, reflexiona el atacante, que prefiere no establecer un objetivo en cuanto a número de goles. “Es un reto y una buena oportunidad para que hagamos una buena temporada y mejoremos esos registros del año pasado y que al club le vaya lo mejor posible”.

Nacho Heras pone en valor los 18 goles anotados el curso pasado, a pesar de haberlo hecho en Segunda RFEF. “En cualquier categoría es difícil meter goles. Yo por ejemplo no he notado la diferencia entre la Segunda RFEF y la Tercera [en referencia a la antigua Tercera división]. Es verdad que el rival es mejor, pero también lo son los compañeros”.

“Lo que si creo es que en Primera RFEF va a ser más complicado, porque ya hemos hablado de la talla de la mayoría de los equipos, pero hacer 18 goles no es fácil y yo voy a trabajar para seguir haciéndolos”, apunta.

“De hecho, aunque solo jugué una temporada en Segunda B [con el Atlético Baleares] estoy convencido de que fue muy útil para mí, porque aprendí lo que supone ese nivel de exigencia y aunque por circunstancias, especialmente porque era muy joven y me tocaba adaptarme, no pude apenas jugar en mi puesto, sí me sirvió para ver lo que se requiere y esa experiencia me va a ser muy útil en La Línea”, reflexiona.

“Como sucede con los goles, no soy partidario de prometer éxitos, porque las temporadas traen muchas sorpresas”, finaliza. “Lo importante es hacer un buen bloque, un equipo con mayúsculas, que es el mejor camino para pasar menor apuros de lo que alguien puede pensar”.