Fran Morante: "Estoy feliz, devolveré con trabajo y dedicación todo el cariño de la gente"

Pocas veces una renovación es tan celebrada como la del cordobés Fran Morante por la Real Balompédica Linense. Cuando las negociaciones se enconaron, la afición de La Línea, a través de las redes sociales, invitó al club a retomar las conversaciones y la directiva que encabeza Raffaele Pandalone hizo suyos sus deseos. El futbolista, avalado por mucho más que los siete goles que aparecen en su cuenta, se confiesa feliz y se compromete a responder con “trabajo y dedicación” a tantas muestras de cariño. Visto lo visto, con eso será más que suficiente.

-Debe ser un orgullo para un futbolista que haya una especie de clamor popular pidiendo su renovación. ¿Lo ha sentido así?

-Bueno, es verdad que he sentido el apoyo de la afición durante toda la temporada y justo al acabar, pues también, porque a través de las redes sociales me han mostrado todo su cariño. No cabe duda de que a la hora de renovar todo eso ha supuesto un plus más, no tendría sentido negarlo. Pero tanto para mí como para el club que la afición me valore y me quiera es bien para todos.

-Pues al principio las posturas estaban bastante alejadas.

-Más bien la realidad es que estábamos en una negociación y como en cualquier otra se trata de encontrar un punto medio.. El club tenía interés, yo también quería seguir y hasta que hemos llegado a un acuerdo es verdad que se alargó la cosa un poco, pero gracias al diálogo lo hemos conseguido. Yo lo que puedo decirn es que estoy muy feliz y como hemos hablado veo que el club y la afición también lo están. Eso es lo importante. Ahora me toca a mí corresponder a esa confianza con trabajo y dedicación, como entiendo que he hecho esta temporada.

-A veces queda la impresión de que se está cometiendo una injusticia con Fran Morante. Se hace mucho hincapié en sus siete goles, factor sin duda importante, derteminante en algún caso para que la Balona lograse la permanencia, pero como que eso eclipsa un poco su verdadera aportación al equipo, que va mucho más allá. ¿Es así o es una sensación equivocada?

-Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no es habitual que un defensa central meta siete goles y por eso la gente se queda con ese dato. De todas formas yo creo que la afición en general sabe que Fran Morante no es solo siete goles. Mi objetivo desde primera hora es ayudar a que nuestra portería esté a cero. Lo más importante es que el balance defensivo del equipo sea bueno. Pero es cierto que siempre que se pueda aportar en ataque bueno es. Lo que pasa es que esta temporada ha sido demasiado bueno en ese apartado (dice riéndose). Es evidente que es el año en el que más goles he anotado, porque la media de un central es de dos-tres, pero me veía con confianza, se han dado las cosas de cara en ese sentido y por supuesto quiero repetirlo la próxima temporada.

-Poco después de su renovación, Alberto Monteagudo confesó que uno de sus objetivos era que el grueso de la defensa se quedase. De hecho, está sucediendo así. ¿Tan importante es que en una temporada que se presume complicada haya una parte del trabajo hecha?

-Si (rotundo). Al final si mantienes una base, con la defensa y el portero, que en este caso es Alberto [Varo], es muy valioso. La temporada pasada si quitamos los tres partidos en los que sufrimos derrotas abultadas y que fueron accidentes puntuales, seríamos de los cinco equipos menos goleados de la categoría. No tengo por qué negar que me parece que la defensa de la Balona tiene mucho nivel para esta Primera RFEF y comparto la ídea del míster que si se queda el bloque de atrás tenemos mucho ganado. Ahora se trata de acertar con los retoques y que los que vengan sean jugadores de nivel. Esta temporada lo complicado era mantener la categoría y lo conseguimos. Ahora yo voy a ser el primero en transmitir que la Balona tiene que ser ambiciosa, siempre sin perder la humildad, y trabajar para alcanzar cotas mayores. No es bueno partir con el único objetivo de la permanencia, porque al final la temporada es muy larga y hay que ser ambiciosos desde el principio.

-Pues no va a ser fácil, porque todo indica que el nivel de la competición va a subir.

-Estoy convencido de que va a ser así. Han ascendido buenos equipos como Córdoba, Numancia... otros con mucho capital y todo el mundo va a tratar de fichar lo mejor posible.