Manu Toledano, viaje de ida con billete de vuelta

Manu Toledano está dando un rodeo para alcanzar su objetivo de triunfar en la Real Balompédica Linense, pero ni mucho menos renuncia a su sueño. El atacante se marchó cedido al CD Estepona (Segunda Federación), en el que desembarcó con un doblete que evitó a los costasoleños volver de vacío de su visita al filial del Leganés. El objetivo inmediato lo tiene claro: ser rentable en su actual equipo, en el que repite una y otra vez que se siente muy a gusto. A medio plazo también: regresar a la Balona para ser titular y triunfar en la ciudad que le vio nacer, La Línea. “Volveré más formado y mejor”, garantiza.

“Admito que al principio me sorprendió un poco la decisión del club de que me marchase cedido y así, de golpe, me sentó regular”, confiesa el ariete. “Yo considero que había hecho una buena pretemporada y que estaba entrenando bastante bien, pero no queda otra que respetar la decisión del cuerpo técnico y del club”.

“Una vez Ismael Chico [en referencia al director deportivo] me dijo que me querían ceder, entre la propia Balona y mi representante estudiaron las diferentes alternativas y la verdad es que dieron con la tecla, porque estoy muy contento en Estepona, muchísimo”, confiesa el futbolista.

“Y eso que al principio me encontré con una situación un poco extraña, con un equipo que asciende en verano, con cambios en la plantilla, con un entrenador nuevo... pero de verdad que me siento muy bien”, recalca el atacante.

Toledano no evita la sonrisa cuando se le recuerda su brillante debut con la camisola roja, en un partido en el que a pesar de comenzar en el banquillo anotó los dos goles de los suyos, el segundo en el minuto 95'. Dos dianas que valieron un punto. El reencuentro con gol después de más de medio año.

“Basta con ver como celebré el gol, saltando, para comprender la alegría que sentí”, recuerda. “Y después llegó el segundo...”

“Ahora hay que ir poco a poco”, advierte. “Yo me propongo siempre ir año a año y darlo todo donde esté y sin perder de vista que mi equipo es la Balona, voy a hacer todo lo posible, me voy a dejar la piel para ayudar al Estepona, que es donde estoy ahora mismo y donde me siento muy a gusto”.

“Es la mejor forma de conseguir el objetivo de volver a la Balona como primer delantero”, recalca.

“Una vez me dijeron que me iba cedido me propuse triunfar donde fuese y disfrutar de esos minutos que me estaban faltando en la Balona, pero es cierto que al principio supuso una cierta desilusión, pero eso ya quedó atrás y se trata de aprovechar bien este tiempo, para aprender, crecer como futbolista y como persona y volver más fuerte”, abunda.

Manu Toledano ha tenido la oportunidad de ver los dos encuentros que han disputado los que hasta hace pocas fechas eran sus compañeros. “En Madrid incluso pudo ganar con el penalti de Omar Perdomo [que lo lanzó fuera] pero sacar un punto de la visita al Castilla es un buen balance”.

“En La Coruña la Balona empezó muy bien, pero en la segunda parte se vino un poco abajo porque enfrente había un rival con excelentes jugadores y el estadio impone un poco, pero hizo un muy buen papel pese a la derrota”, abunda.

Toledano no se ampara en la sequía anotadora de los dos delanteros utilizados hasta ahora por Alberto Monteagudo, Gerard Oliva y Nacho Heras, para reivindicarse. Más bien les lanza un salvavidas. “Al final un delantero vive de ocasiones y también entiendo que apenas han tenido ninguna y así es complicado”.