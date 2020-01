Antonio Calderón, entrenador de la Real Balompédica Linense, afirmó que los tres puntos logrados con la victoria este domingo ante el CP Villarrobledo (1-0) le saben “a gloria” y opinó que sus jugadores no encontraron “el camino” en la primera parte aunque se rehicieron en la segunda mitad.

“Era un partido complicado. Probamos algo diferente por las bajas que teníamos y en el primer tiempo no encontramos el camino. Es complicado jugar cuando el otro equipo se dedica a defenderse y en la primera parte nos costó muchísimo. Creo que tuvimos un tiro entre los tres palos. Al no estar Tomás intentamos jugar con Fabrizio Danese y hacer una salida con tres, metiendo a Kaya por dentro, pero nos faltó ruptura y jugábamos por el medio, sin que ellos nos dejaran. El primer tiempo murió sin que hiciéramos nada”, dijo.

“El segundo tiempo fue otra historia, nos rehicimos y jugamos con un 4-4-2, con Fabrizio en la banda, que sabía que no nos daría profundidad pero sí un poco de apoyo. Fuimos un poco más verticales, nos acercamos más a la portería contraria, los cambios nos ayudaron y nos fuimos de un partido muy difícil con tres puntos que saben a gloria”, añadió.

Sobre los cambios, comentó: “El único cambio ofensivo que veía que podía aportar era Forján, pero lleva mucho tiempo inactivo. Con Fabrizio de lateral nos estaba costando y con Carrasco en la derecha a pierna cambiada no teníamos una salida clara. Como conozco bien a Sergio Rodríguez, sabía que nos daría más profundidad en la banda. Parecía un cambio sin transcendencia, pero con él nuestras bandas se volvieron más profundas, al Villarrobledo le costó más defender e incluso llegó el gol de un centro de Sergio”.

“Los jugadores se llevan el balón cuando marcan un hack trick, y yo pregunté por el balón después de tres victorias. Esto es una lucha y trabajo diario. Las tres victorias nos sirven para coger más confianza”, opinó sobre su pleno de triunfos en el banquillo de la Balona. “Tenemos bajas en la parte ofensiva pero es importante para jugadores que no estaban contando mucho como Bakr o Koroma se vayan sumando a la causa y seamos más sólidos”, dijo.

“Es verdad que Koroma se está recuperando cada vez mejor de su lesión. Es un futbolista rápido y fuerte, y si juega 30 minutos cuando el rival está cansado... Esperamos que siga viendo portería. Ya marcó ante el Talavera con un poco de ayuda del portero, pero en este partido usó el exterior como un auténtico killer”, comentó sobre el autor del gol de la victoria. Sobre la ocasión fallada por Tito Malagón, el técnico dejó clara su filosofía: “Tengo una máxima que es que la jugada más importante es la siguiente. Si nos concentramos en las falladas, estamos perdiendo el tiempo”.

En cuanto a posibles refuerzos, Calderón, que no quiso referirse a la contratación de Santi Villa, hecha oficial horas más tarde, dijo: “El club tiene muy claro lo que quiere, antes de que yo llegara, y yo estoy de acuerdo con ellos en casi todo, no he tenido que cambiar prácticamente nada porque tenemos la misma visión y trabajamos de la mano por el bien de la Balona. Que la afición se quede tranquila porque intentaremos llegar al último día (del periodo de fichajes) siendo más fuertes e intentando aportar a gente que sume para afrontar el tramo final de la temporada, que será muy duro”.