Alberto Monteagudo: "La Balona se lleva demasiado premio para lo que ofreció"

"Si tuviéramos más pegada en general, hubiéramos ganado este partido. Así estamos todo el año y estamos fastidiados por el punto". Así se manifestó este domingo el entrenador del UCAM Murcia, el exbalono Alberto Monteagudo, visiblemente contrariado por el empate que su equipo cosechó ante la Real Balompédica en la trigésima jornada del grupo IV de la Segunda Federación.

Para el entrenador del UCAM, que vio como se desvanecía la opción de enlazar tres victorias consecutivas, el punto conseguido por el equipo de La Línea "es demasiado premio para lo que ofreció en el terreno de juego".

"Durante los diez primeros minutos nos costó un poco entrar en juego, pero luego hemos metimos el gol, Ramón tuvo otra oportunidad y nos metimos en el campo de la Balona en muchas fases del partido", analizó en su comparecencia ante los medios posterior a la contienda.

"Luego ellos nos hicieron un gol de córner, pero después tuvimos un palo y un montón de centros laterales, creo que es muy poco bagaje de la Balona para llevarse un punto", insistió.

Con respecto a la agresión y la tarjeta roja a José Cruz, Monteagudo opinó que desde el campo no parecía una agresión. "Creo que ha fingido [en referencia a Fran Carbià] que le agredido, José [Cruz] dice que no le ha hecho mucho, tengo que verlo bien", dijo.

"En el campo no me parece para roja directa de nuestro jugador, al que castigan y le hacen muchas faltas, pero esta vez se encaró con un rival y fue expulsado. Tenemos que ser más fríos y no quedarnos con diez", finalizó.