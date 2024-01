Partido XXL en La Línea

Una (casi) final. La primera de muchas que quedan por el camino. La Real Balompédica Linense recibe este domingo (17:00, en directo a través de Notikumi) al líder Yeclano Deportivo en el Ciudad de La Línea. Una prueba de fuego para un equipo que se ha demostrado fuerte en los duelos con los de arriba, pero que más que clasificatorio tiene un problema de credibilidad. El técnico, Baldomero Hermoso Mere, ha citado a los 19 jugadores disponibles, entre los que son novedad Pepe Greciano y el último fichaje del mercado de invierno, Nando Copete. Antes del choque está obligado a realizar un descarte.

Los albinegros ya han demostrado que no se dejan cegar por la clasificación. Al menos cuando juegan arropados por su público. De hecho ya cayeron en ese escenario el Marbella cuando era inquilino del liderato y el Sevilla Atlético, que por entonces ya ocupaba la segunda posición del grupo IV de Segunda Federación.

Ficha técnica Real Balompédica: Facundo Ackerman; Miguel Cera (Mancheño), Diego Jiménez, Morcillo, Nani (Rafa Ortiz); Joao Pedro, Javi Pérez, Antonio Romero; Pitu; Fran Carbià y Aridane Santana. Yeclano Deportivo: Amador Zarco; Andrés Rodríguez, Algisi, Gabri, Iván Pérez; Sato, Riquelme, Ayala; Salinas, Tiko Iniesta y Serpeta. Árbitro: Alfonso Méndez Hernández (Santa Cruz de Tenerife). Debutante en Segunda Federación. No ha dirigido encuentros a ninguno de los dos conjuntos. Hora: 17:00 (Vigésima jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de Notikumi). Estadio: Ciudad de La Línea Antecedentes: El actual Yeclano Deportivo, fundado en 2004 tras la desaparición del Yeclano CF, no ha jugado nunca en La Línea. Ambos conjuntos coincidieron en la campaña 2019-20 en Segunda B, pero el choque de la segunda vuelta, que debería haberse jugado en el Municipal, no llegó a celebrarse, ya que la competición fue detenida como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

El centenario equipo linense, que había enlazado cuatro victorias en cinco partidos, viene de una derrota dolorosa ante el Betis Deportivo. Ahora está obligado a no descolgarse más de la cuenta de la quinta plaza. Y quien sabe incluso si asaltarla, aunque para eso necesita una carambola a tres bandas: ganar, que el Estepona no derrote a mediodía al Manchego en el Muñoz Pérez y que el Betis Deportivo no lo logre en su visita al Rácing Cartagena.

La semana ha sido movida en el seno de los linenses, como se corresponde a la penúltima del mercado de invierno. Salieron dos delanteros, Manu Toledo (RSD Alcalá) y Chema Moreno (Badalona Futur) y llegó Nando Copete (Estepona). A la espera de algún último movimiento con la improbable llegada de un actor de reparto para el lateral zurdo, la segunda ventana de fichajes de los balonos les ha quedado muy apañadita. Ahora hace falta que se refleje en el césped.

Como quiera que la única baja de los de La Línea es la de Santi Jara -cuyo regreso podría producirse incluso la próxima semana- el técnico ha citado a los 19 futbolistas disponibles. Ya una vez estén los futbolistas en la caseta dará a conocer el nombre del descartado. En esa relación de 19, en la obviamente no está con respecto a la pasada semana Chema Moreno, son altas el tarifeño Pepe Greciano y el recién llegado Nando Copete.

El once, como es habitual, es una incógnita. Todo indica que semana y media después de regresar y con la falta de fútbol que padece este equipo Antonio Romero será ya titular en detrimento -al menos eso se deduce de los movimientos de la pasada semana- de Víctor Olmo. Los códigos de vestuario indican que Nando Copete esperará en el banquillo su debut. Atrás no se presumen cambios, pero visto como se descompuso la zaga por sus costados en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tampoco habría que llevarse las manos a la cabeza si el míster metiese tres centrales, o Diego Jiménez jugase de lateral zurdo o Mancheño tuviese una oportunidad. No dejan de ser hipótesis.

Mere, que confiesa que ha tratado con el vestuario esa nociva costumbre que protagoniza en las últimas jornadas de encajar goles en los primeros compases, recuerda que su equipo ha ofrecido su “mejor versión” en casa precisamente en las visitas de los equipos de la parte alta.

“Ojalá seamos capaces de mantener esa estadística, queremos seguir conservándola y tengo mucha ilusión puesta en este partido”, añade el preparador albinegros. “Estamos preparados y nos enfrentamos a ellos en la primera vuelta compitiendo muy bien’.

Mere reclama a su equipo que seas capaz de alargar las rachas positivas. “Ha llegado una derrota tras un par de victorias, hay que cambiar esa dinámica y meternos de nuevo donde queremos”, asume.