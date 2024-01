Antonio Romero regresa a la Balona para sacarse la espina del descenso

El centrocampista sevillano Antonio Romero vuelve a ser uno más en la Real Balompédica Linense. El sevillano ha participado este miércoles en su primer entrenamiento a las órdenes de Baldomero Hermoso Mere, apenas unas horas después de que el club confirmarse su contratación. La afición ha recibido con los brazos abiertos a un futbolista que viene a proporcionar a la plantilla una calidad en la sala de máquinas de la que venía careciendo y que le estaba pasando factura. El protagonista, por su parte, regresa convencido de que lo hace para sacarse la espina que supuso no poder evitar el curso pasado el descenso a la Segunda Federación.

Apenas seis meses después de haber dejado el club -y de que no cuajasen las negociaciones para su renovación- y tras un efímero paso por el Lleida, Antonio Romero ya ejerce de nuevo como futbolista de la Balona. Un regreso que Europa Sur adelantó a primera hora del pasado sábado a través de su edición digital y que el club hizo oficial a última hora de la noche del martes. El jugador vuelve “encantado”. “Le tengo una gran estima a la Balona y siento que le debía algo después de lo de la temporada pasada”, recalca.

El jugador explica así su salida del Lleida, líder del grupo III, y su regreso a la Balompédica: “Circunstancias personales y familiares hacen que tenga que pedir salir al Lleida, que en todo momento entiende mi situación y me lo facilita. Después de unos días la Balona se puso en contacto con mi representante y encantados”.

“Una vez que se ha oficializado ha sido tremendo el aluvión de mensajes de cariño, solo espero devolverlo con buenos partidos y momentos y que alcancemos los objetivos”, desliza el mediocampista, que no sería nada de extrañar no ya que participase en el encuentro con el Betis Deportivo del próximo domingo (11:30) en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, sino inluso que lo hiciese como integrante del once inicial, ya que llega en perfecto estado de forma.

Romero, que antes de empezar protagonizó un entrañable reencuentro con la escasa representación del club que permanece en la caseta, admite que la nueva imagen del estadio le proporcionó sensaciones muy positivas. “Da gusto ver que el estadio de la Balona se renueva, que hay un futuro prometedor a corto y medio plazo y es un auténtico placer tener la oportunidad de participar en él”, dice.

El cuarto fichaje del mercado de invierno del conjunto de La Línea llega con contrato hasta final de la presente andadura, que será renovado automáticamente en caso de que la Balona regrese a la Primera Federación. “Voy a dar todo lo que me pida el míster sea el tiempo que sea, estoy encantado con estar aquí, desde el primer minuto que pise el terreno de juego voy a tratar de ayudar para que podamos conseguir los objetivos”, afirma.

Antonio Romero defiende la labor que la Balompédica ha venido realizando hasta el momento y que le tiene a un punto de la zona de play-off. “El equipo está haciendo un trabajo muy bueno en una categoría muy complicada”, recalca.

“Estamos en la pomada, es cuestión de un punto y un partido” finaliza, hablando ya como un integrante más del plantel. “Un tropiezo de cualquier equipo te aúpa, si durante toda la temporada no estamos entre los cuatro primeros y lo hacemos en la 34 para mí es suficiente”.