Antonio Romero ya tiene la baja del Lleida y es libre para fichar por la Balona

El centrocampista creativo Antonio Romero ya tiene la baja del Lleida Esportiu y por lo tanto es libre para cerrar con su firma el acuerdo verbal que existe para regresar a la Real Balompédica Linense, en la que militó el curso pasado, entonces en Primera Federación.

Ya es solo cuestión de horas. Antonio Romero, como desveló a primera hora del día Europa Sur en su edición digital, regresa a la Balona apenas seis meses después de abandonar la entidad de La Línea. El medio se convertirá de esta forma en el cuarto refuerzo en el mercado de invierno de la plantilla que comanda Baldomero Hermoso Mere.

Como explicó este diario, el centrocampista sevillano solo estaba pendiente de resolver su salida del Lleida y el conjunto catalán ha hecho público el acuerdo de rescisión durante este lunes.

De esta forma no solo es posible que la llegada del mediocentro a la caseta del Ciudad de La Línea se haga pública en cuestión de horas, sino que estará a disposición del entrenador el próximo domingo (11:30), cuando los albinegros visiten al Betis Deportivo en un encuentro trascendente para el futuro de ambos en el grupo IV de la Segunda RFEF.

“El Lleida Esportiu ha aceptado la salida de Antonio Romero atendiendo a la petición del jugador que ha alegado motivos personales y familiares para dejar el club”, explica la entidad en un brevísimo comunicado de prensa.

“El acuerdo de rescisión de contrato ha sido beneficioso por ambas partes”, añade.

Por su parte el jugador se ha despedido del club y de la afición con un mensaje a través de sus perfiles en redes sociales en el que se lee:

La vida nos pone en situaciones difíciles y comprometidas que nos exigen tomar decisiones complicadas. Hoy me despido de vosotros, blaus. Han sido tres meses de competición espectaculares, en los que me he sentido muy querido y apoyado desde el minuto uno que aterricé aquí.

Dentro de todas mis circunstancias personales he dado todo y más por rendir al máximo nivel y poder devolver toda la confianza que se depositó en mi. Quiero dar las gracias a todo el cuerpo técnico (en especial a Marc) por quererme cuando más difícil estaba mi situación deportiva, al club por confiar en que daría todo y más desde el mismo momento de mi fichaje ,y a todos vosotros, aficion, porque me hicisteis sentir desde el primer día como en casa, algo que nunca olvidaré.

Sé que muchos no entenderéis esta decisión, yendo primeros, siendo un futbolista importante para el equipo, pero no os quepa la menor duda que la decisión la tomo por el bien de mi familia y atendiendo únicamente a criterios personales y familiares, ya que las situaciones que hemos vivido en este tiempo nos han superado completamente”,.

Gracias Lleida Esportiu, gracias Blaus. Som i serem... Antonio Romero Boza