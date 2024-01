Chema Moreno se despide "como un linense más" de la Balona y se enrola en el Badalona

El delantero madrileño Chema Moreno, que este pasado viernes fue anunciado como baja en la Real Balompédica Linense, se ha sumado a la plantilla del Badalona Futur, cuarto clasificado del grupo III de Segunda Federación. El atacante ha preferido mantenerse en la cuarta categoría nacional y ha desestimado la oferta del CD Ibiza-Islas Pitiusas, líder del grupo XI de la Tercera Federación. Chema Moreno se ha despedido de la afición como "un linense más" y con palabras preñadas de agradecimiento.

El futuro de los últimos futbolistas que han abandonado la Balona en el mercado de invierno -una lista que, salvo sorpresa, ya se puede dar por cerrada- se va conociendo. Mientras que la llegada de Manu Toledano a la RDS Alcalá de Tercera RFEF ya es oficial, Chema Moreno ha firmado por el Badalona Futur, no sin antes despedirse de una forma más que señorial de la entidad de La Línea y de sus vecinos.

En una nota hecha pública en sus redes sociales y tomando como fondo una imagen del fotógrafo de Europa Sur Erasmo Fenoy de la celebración de su último gol con el conjunto de La Línea -en la remontada 4-2 sobre el Antoniano- el ariete madrileño escribe:

Día agridulce, porque toca despedida para empezar un nuevo reto, cerca de casa. La parte triste es que tengo que despedirme de La Línea y de la Balona, de su maravillosa gente y de su tierra, que me ha calado hasta lo más profundo de mi corazón en muy poco tiempo

Estoy muy agradecido a todas las personas a las que he conocido durante mi breve estancia aquí, por haber acogido a mi familia de esa forma tan especial que solo vosotros sabéis hacer. Soy madrileño de nacimiento, gerundense adoptivo, pero desde hoy soy un linense más, lejos de su sitio y como tantos de vosotros, que animáis a la Recia desde la distancia, yo también lo haré a partir de ahora.

La Balona siempre será parte de mí, con su historia, su afición, su ciudad sosteniéndola como mejor sabe. Espero que logréis regresar lo antes posible al sitio donde merecéis estar, en una categoría superior, con el nuevo estadio terminado y repleto de balonos animando.

Quería expresar públicamente mi agradecimiento a todos los miembros desde el club, desde el presidente, la directiva y el cuerpo técnico por haber contado conmigo todo este tiempo y haberme brindado todas las facilidades posibles, y a los compañeros de vestuario porque sois un gran grupo humano. Me habéis dejado huella. No quisiera olvidarme de los colaboradores del equipo, porque sin ellos muchas cosas del día a día no serían posible.

Solo lamento no haber podido disfrutar más tiempo de vosotros, y de no haber podido brindar más alegrías con mis goles a todos los balonos. He dado todo por este escudo y este sentimiento desde que llegué a La Línea el pasado verano, pero las circunstancias se han dado de esta manera. Tengo que despedirme, pero precisamente el día que me marcho, me doy cuenta de que desde este momento soy uno más de vosotros. Viva La Línea y su gente. Sinceramente, con gran cariño:

Chema Moreno