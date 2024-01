Nando Copete se presenta a la Balona como el socio ideal para Aridane Santana

El centrodelantero almedrajalense Fernando Copete Vallina (Nando Copete) se presentó este jueves como integrante de la Real Balompédica Linense y lo hizo sosteniendo que puede ser el complemento ideal para el canario Aridane Santana. El jugador promete compromiso y trabajo mientras que la entidad, a través de su director deportivo, Alberto Achirica, considera que haber podido enrolarlo en el proyecto en el mercado de invierno es “un privilegio para el club"

Achirica deslizó durante la presentación del quinto fichaje en el mercado de invierno, que el conjunto de La Línea le había hecho llegar la oferta a Nando Copete el pasado día cuatro del presente mes de enero, pero que su incorporación se había retrasado como consecuencia de las lógicas trabas que encontró en el CD Estepona FS, rival directo de los albinegros en el grupo IV de la Segunda Federación y del interés que habían demostrado otros clubes por hacerse con sus servicios. “El interés que hemos demostrado ha valido para que venga a un sitio en el que sabe que va a ser querido”, recalcó.

“Nando era nuestra primera opción, porque entendemos que es un híbrido entre Fran [Carbià] y Aridane Santana, pero sobre todo entendemos que tiene un perfil de jugador del que hemos carecido”, agregó. “Su mayor virtud es la definición, que es una de nuestras principales trabas, así que entiendo que es una gran oportunidad del mercado, por mucho que haya atravesado un momento extraño en Estepona”.

“Estoy muy contento de haber podido aterrizar aquí”, comenzó, por su parte, el jugador extremeño, que aunque puede adaptarse a cualquiera de los puestos de ataque prefiere hacerlo como centrodelantero. “Los compañeros me han acogido muy bien y muy ilusionado”.

“Yo he venido a ayudar”, recalcó durante su comparecencia ante los medios. “Tanto el míster [en referencia a Baldomero Hermoso Mere] como Alberto Achirica han puesto mucho interés en que yo viniese para colaborar en que podamos conseguir el objetivo, que no es otro que estar lo más arriba posible y ascender”.

“La gente va a agradecerte que te desenvuelvas con esfuerzo y sacrificio, aunque luego las cosas puedan salir mejor o peor”, sostuvo el delantero.

El nuevo jugador albinegro recordó que en las tres ocasiones en las que los equipos en los que militaba se cruzaron con la Balompédica en competición, por diferentes circunstancias, nunca pudo jugar el partido en La Línea. “El destino quería que no jugase aquí como visitante, sino como local”, dijo con una sonrisa.

“A todo el mundo que le he preguntado me ha hablado excelente de este club y ahora que voy a tener la oportunidad de vestir estos colores los voy a defender a muerte”, garantizó.

Preguntado por su compatibilidad con Aridane Santana (la salida de Chema Moreno es ya cuestión de horas) respondió: “Futbolísticamente solo lo conozco de lo que he podido seguir esta temporada en la Balona, pero si miras la estadística, siempre que he jugado con un delantero así es cuando mejores números he hecho”.

“Yo creo que me puedo aprovechar mucho de su trabajo y entiendo que él también lo puede hacer del mío”, recalcó. “Nos vamos a entender”.