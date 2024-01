El 'Girona de Segunda RFEF' llega a La Línea tras escalar hasta el liderato

El Yeclano Deportivo afronta su primer encuentro La Línea, el que se escenificará este domingo (17:00, en directo por Notikumi) después de haber asaltado por primera vez el liderato del grupo IV de la Segunda Federación con un triunfo ante el Cádiz Mirandilla, el quinto consecutivo. Un objetivo mucho más ambicioso que el formulado a comienzos de temporada, cuando un plantel muy renovado y con muchos jugadores procedentes de Segunda y Tercera Federación se ponía como meta la permanencia. De hecho su técnico Adrián Hernández, el auténtico artífice de este milagro deportivo, sigue hablando de la necesidad de garantizar la salvación antes de pensar en un hipotético ascenso.

El liderato del conjunto azulgrana, que ya rozó el play-off el curso pasado en su debut en la categoría (fue sexto a dos puntos del quinto), viene avalado por sus números: apenas ha perdido tres partidos en el presente curso, y hay que remontarse a octubre, en el derbi ante el UCAM, para encontrar su última derrota. Desde entonces, enlaza once jornadas en las que ha enganchado nueve victorias y dos empates.

Es el tercer máximo goleador y el cuarto menos goleado del grupo IV. Su regularidad y confianza es su gran virtud. Y menos mal que el partido se juega en La Línea. Porque en su campo no conoce la derrota desde el 22 de enero del pasado 2023.

Con semejante bagaje emprendió viaje este sábado hasta el Campo de Gibraltar sin, como es norma en el club, facilitar la lista de convocados.

Los medios locales afirman algo que el entrenador ya deslizó en su comparecencia previa al choque, aunque los tildó de duda, que se pierden el partido Álvaro González, al que una cicatriz está impidiendo entrenarse con normalidad; Víctor Olmedo, con una rodilla tocada, y Pau Pérez, que sufre una microrotura en el soleo. Pero el club no lo confirma. A ellos se suma Tanke, lesionado de larga duración, que ya empieza a participar en las sesiones de trabajo.

El Yeclano ha llevado a cabo tres contrataciones en el mercado de invierno, aunque en todos los casos los jugadores han tenido ya la oportunidad de debutar: el meta Amador Zarco (que estaba sin equipo), Salinas (que regresa a Yecla después pasar por el Ourense y el Recreativo de Huelva) y Jose Naranjo (Toledo).

Por el contrario abandonaron el vestuario el meta Sergio Díaz -que había venido siendo titular- Titi (UE Rapitenca), Uri Jové (Torrent CF) y el joven Luispla (Atzeneta UE).

El entrenador del Yeclano, Adrián Hernández, está convencido que su equipo y la Real Balompédica disputarán un “encuentro igualado” en el que los dos conjuntos “se juegan mucho” y en el que los suyos se medirán “a un equipazo”, que va a hacer que los suyos “sufran muchísimo”.

Hernández, que hace referencia a que un triunfo le confirmaría la permanencia, advierte: “Como no estemos al doscientos por cien nos pasarán por encima y haremos un viaje para no conseguir ningún punto. Vamos a tener enfrente a un equipo que me parece bien trabajado y con muchos argumentos”.