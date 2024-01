Adrián Hernández: "La Balona es un equipazo y como no estemos al doscientos por cien, nos pasa por encima"

El entrenador del Yeclano Deportivo, Adrián Hernández, está convencido que su equipo y la Real Balompédica disputarán este domingo (17:00) un “encuentro igualado” en el que los dos conjuntos “se juegan mucho” y en el que los suyos se medirán “a un equipazo”, que va a hacer que los suyos “sufran muchísimo”. El míster recalca que los de Yecla tienen que mejorar a pesar de su condición de primeros clasificados y desliza que un triunfo en La Línea más que para mantener esa posición de privilegio en el grupo IV de la Segunda Federación serviría “para tener garantizada la permanencia”, ya que llegaría a los 43 puntos “y nos acercaría mucho a nuestro objetivo del play-off y de la Copa del Rey”.

El técnico confesó que durante la semana había insistido ante sus jugadores en la necesidad de no dejarse cegar por el hecho de haber alcanzado el primer puesto. “Se lo hemos dicho varias veces, que esto no ha acabado, que es cuestión de seguir, que esta semana nos enfrentamos a la Balompédica, que es un equipazo y que como no la respetamos, nos va a pasar por encima”.

“Los dos nos jugamos mucho”, sostuvo. “Ellos tienen una presión añadida porque querrán mantenerse cerca del play-off, mientras que nosotros, después de haber alcanzado por primera vez el liderato en solitario, queremos seguir manteniéndolo”.

“Cada uno con su presión, aunque la Balona tiene la obligación moral de ganar en casa y nosotros la de demostrar que somos el líder por algo”, continuó su razonamiento.

“Vamos a afrontar un encuentro muy parecido al que vivimos en Marbella o Estepona, en un campo nuevo, muy bonito, al que va a ir mucha gente, que tratará de apretar para que su equipo sume los tres puntos y como no estemos al doscientos por cien pues haremos un viaje para no conseguir ningún punto. Vamos a tener enfrente a un equipo que me parece bien trabajado y con muchos argumentos”, reflexionó en su comparecencia prepartido ante los medios locales.

El míster, que calificó de “aciertos” los fichajes de Pitu y Nando Copete por la Balompédica, vaticina “un partido igualado, en el que los dos equipos intentaremos con nuestras armas ser los dominadores”.

“Va a depender de cómo estemos nosotros de concentrados para llevar el partido donde queremos, para que ellos no puedan encontrar a sus jugadores de ataque, que tiene mucho talento”, continuó. “Trataremos de quitarles el balón, porque si ellos tienen posesiones donde no nos interesa y nos sacan de sitio y cuando vayamos a presionar lo hacemos de manera organizada pues tendremos pocas opciones de lograr la victoria”.

A pesar de que el Yeclano ha escalado hasta el liderato y ha sumado tres victorias en el presente año, Adrián Hernández entiende que su equipo “no ha alcanzado el nivel previo a antes de Navidad”.

“Estábamos muy muy muy fuertes y ahora aunque si hemos mantenido el nivel defensivo, pero para que sea un partido redondo, tanto en ataque como en defensa, tenemos que seguir mejorando porque siempre hay capacidad de mejora”, abundó el preparador, que hizo especial hincapié en que los suyos no tengan lagunas durante los 90 minutos. “Tenemos que estar en todo momento entre el 95 y el cien por cien”, sostuvo.

Hernández, que prefiere hablar de permanencia, Copa del Rey y play-off que de liderato recuerda que tras el encuentro con la Balona “quedará mucho”.

“Equipos que están por detrás van a empujar”, subrayó. “El Sevilla Atlético, el propio Betis Deportivo, la Balompédica... van a apretar mucho y aunque parezca que tenemos mucha ventaja, al final son dos partidos”.