Reloj, no marques la hora

La manida frase “árbitro la hora” que no hay estadio en España en el que no se haya oído alguna vez va camino de pasar a mejor vida, al menos en lo que se refiere a la sufrida afición de la Real Balompédica Linense. El equipo de La Línea ha rescatado cinco puntos en la temporada después del minuto 45 de la segunda mitad y a pesar de que ha encajado tantos también en ese periodo, no se ha traducido nunca en una merma en su puntuación. Dicho de otro modo, sin esas dos victorias in extremis, los linenses estarían solo un punto por encima de la plaza de promoción del grupo IV de la Segunda Federación, ya que Antoniano mejoraría sus números.

El entrenador de la Balona, Baldomero Hermoso Mere, fue cuestionado en una rueda de prensa al comienzo de temporada por la racha que entonces protagonizaba el Marbella, que había resuelto varios encuentros con dianas después del minuto 90. El técnico portuense se negó repetidamente a aceptar que se trataba de una cuestión de fortuna y apeló a la negativa de la escuadra costasoleña a darse por vencida hasta el pitido final. Meses después esas mismas palabras toman sentido, solo que para su propio equipo.

El golazo desde su propio campo en el minuto 94 de de Jorge Morcillo este domingo en el Centenario El Rubial, que sirvió para que la Balona lograse su cuarta victoria a domicilio -la primera en el presente 2024- empieza a suponer un indicio del reciente matrimonio del equipo de La Línea con el tiempo añadido. Ojo, entendiendo como tal lo que se suma al 45 de la segunda mitad, ya que existe un consenso con respecto a que, se prolongue lo que se prolongue el primer tiempo, el segundo arranca siempre desde el 46'.

El primer gol más allá del noventa de la Balona en el presente curso se produjo en el último partido en el Ciudad de La Línea de 2023. “Víctor Olmo aprovecha un rechace de Aitor Arias tras un disparo de Javi Pérez (91').”, decía la crónica de Europa Sur. Ese tanto suponía el 2-0 sobre el Orihuela, lo que quiere decir que no se traducía en puntos.

El gran éxito en la prorroga de la Balona en el presente curso llegó el siete de enero, como regalo postrero de Reyes Magos. También en casa. Los linenses, que llegaron a ir 0-2, cruzaban el minuto 90 con un marcador adverso (1-2). Y entonces “2-2, Adri Peral al ejecutar un golpe franco directo (91'). 3-2, Fran Carbià a pase de Pitu (93'). 4-2, Chema Moreno (99')”. Tres goles en la prolongación transformaban una derrota en victoria sobre el Atlético Antoniano. Como aquel que dice, se sacó tres puntos de la nada.

El pasado domingo en El Rubial Águilas y Balona llegaban al 94', el penúltimo minuto del tiempo añadido, con empate a cero que parecía definitivo. Pero una falta inocente en el centro del campo la transformó con pericia (y picardía) Jorge Morcillo, desde unos 60 metros, en el 0-1. Dos puntos más para la Balona de los que tenía antes de que se ejecutase esa golpe franco.

Por el contrario los guardametas de la Balona han recibido dos tantos después del noventa, ambos ante su hinchada, pero sin consecuencias. Rodri Gea (ahora en La Nucia) recibia el 0-2 del Estepona, obra de Sergio Moreno en el 91'. Facundo Ackerman por su parte encajó el 0-2 del UCAM. “Luque recibe un pase a la espalda de la defensa, sortea al meta y marca (92')”, detallaba este periódico. En ambos casos la Balompédica ya iba perdiendo, luego esos tantos no le supieron merma en su cuenta de puntos. El balance, por lo tanto, es de +5.