Resultados y clasificación del grupo IV de la Segunda RFEF tras la 21ª jornada

La Real Balompédica, con su triunfo en Águilas (0-1), ha recortado a dos puntos la distancia que le separa de los puestos de play-off del grupo IV de la Segunda Federación tras la disputa de la vigésimo primera jornada y se coloca a solo tres de su última víctima (tercero), al que además aventaja en el golaveraje. El Sevilla Atlético retoma el liderato tras ganar a domicilio y que el Yeclano, que tanto deslumbró en La Línea una semana antes, no pasase del empate en su feudo ante el Rácing Cartagena.

En el único encuentro adelantado a la tarde del sábado, el CD Manchego (que el próximo domingo día 11, a las 17:00, visitará el Ciudad de La Línea para medirse a la Balona) cedió un empate en su estadio ante el Cádiz Mirandilla. El exbalono José Ramón adelantó a los de casa (23') al transformar un penalti que Miranda había cometido al derribarle. En el 73' Etta Eyong, quién si no, metió la cabeza para fijar la igualada en el Juan Carlos I. En el añadido el cadista Borja Vázquez estrelló un balón en el larguero. Con los de casa no se alineó el exbalono Iván Martín, que sí había debutado una semana antes frente al Estepona.

Ya en la jornada dominical, el Sevilla Atlético, que afrontaba el encuentro con numerosas bajas, rompió su mala racha como visitante (no ganaba fuera desde final de noviembre) al vencer en su visita a La Unión, que atisba ya la zona de permanencia a siete puntos.

Se adelantó el conjunto de casa por medio de Mario (9'), pero poco duró la alegría en la parroquia local, porque los frnjirrojos despertaron y con cuatro minutos mágicos de los nuevos fichajes que tan buenos resultados están dando Idumbo (18') y Mateo Mejías (22') voltearon el marcador.Capi hizo el 1-3 en el 55', sin que apenas existiese respuesta de los de casa. Alberto Collado, juvenil natural de Algeciras, disputó los primeros 45 minutos.

Los nervionenses se aúpan de nuevo a la primera plaza después de que el Yeclano firmase empate sin goles en un partido igualado ante un Rácing Cartagena en cuyo banquillo se estrenaba Diego Piquero, hasta una semana antes jugador del Real Murcia. Piquero ha relevado a Javi Motos.

El duelo entre los dos equipos que marcan la zona de play-off, Marbella y Estepona, se saldó sin goles, lo que permite a los marbellíes mantener la renta en el golaveraje. El derbi costasoleño resultó áspero y con escasas ocasiones y se saldó con un marcador que se puede considerar justo, si bien el visitante Borja Díaz estrelló el balón en el larguero en la oportunidad más clara de la contienda. La Dama de Noche registró la mejor entrada de la temporada en el regreso de los locales a su campo, en el que no habían jugado desde 2023.

El equipo que comanda el pelotón de perseguidores, el Betis Deportivo, pasó auténticas penalidades para vencer al San Roque de Lepe. Los onubenses malograron hasta cuatro claras ocasiones de marcar (algo que le viene penalizando toda la temporada) y encima vieron como en el 94' un cabezazo de Manu Morillo dio el triunfo a los de las trece barras.

El Orihuela pasó de la nada al todo, un poco en plan Balona, en su duelo con El Palo (2-1). Después de quedarse con diez hombres por expulsión de Mendi (36') y de verse obligado a retirar del campo a De las Cuevas antes del descanso, se sobrepuso con un doblete de Diego Espejo (67' y 72'), precisamente el futbolista que suplió al veterano centrocampista alicantino, le dio el triunfo. Javi López acortó distancias en el 79' para los malagueños.

El resultado con más mérito de la jornada lo sumó, sin duda, el Vélez, al que la estampida (20 bajas en un mes) por culpa de sus problemas económicos ha dejado con solo ocho jugadores inscritos en Federación (el meta Diego Barrios y el exbalono Damián Zamorano -éste lesionado- más seis jugadores del filial que tienen ficha del primer equipo). El último en marcharse fue el exbalono Alu Koroma, al Orihuela.

A pesar de todo y de que su técnico se ve obligado a analizar cada cambio para no incurrir en alineación indebida, el equipo de la Axarquía arrancó un empate en su visita al Antoniano, incapaz de abandonar la plaza de promoción.Los visitantes iniciaron el choque con los siete del primer equipo que están en condiciones de jugar (Jankulovski, Diego Barrios, Kaya, Sunday, Andrés Órtega, Álessandro y Adri Delgado), junto a Dani Cosano, Fran García, Abde y Tomás Paredes. Por obligación, solo pudo hacer cuatro cambios, fueron los jóvenes del filial. Christian, Yeray, Edu y Marín, jugaron en el segundo acto. El Vélez ha jugado esta jornada con una media de edad que no alcanza los 23 años. Los jugadores visitantes celebraron la iguala en vestuarios como un triunfo.

El UCAM Murcia tampoco fue capaz de ganar en su visita al colista Cartagena B en un partido en el que todo le salió mal a los universitarios. Arturo falló un penalti nada más arrancar la segunda mitad, pero a falta de trece minutos Luque consiguió abrir el marcador (0-1). Cuando parecía que la victoria visitante se consumaba, Carlos Sánchez apareció en el 97' para firmar la igualada.

