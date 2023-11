Damián Zamorano, un balono en el exilio

Damián Zamorano (Mar del Plata -Argentina- 22/11/1992) jugó en la Real Balompédica Linense entre agosto de 2015 y enero de 2018. Pasó luego por Arenas de Getxo, Talavera (con el que visitó el Municipal), Guijuelo y ésta es su tercera andadura en Segunda Federación en el Vélez CF, con cuya camiseta se enfrentará el próximo domingo (17:00, en directo por Football Club) al equipo de La Línea, del que sigue hablando con un respeto y un cariño que le ennoblecen. Zamorano apuesta por una Balona capaz de pelear por todos los objetivos.

“Me hace tanta ilusión volver a jugar contra la Balona que a comienzos de semana incluso lo hablé con mis padres y recordamos cuando volví al Municipal con el Talavera, que fue un día muy lindo. Ya pienso en cómo será cuando vayamos allí esta temporada con el Vélez en la segunda vuelta”, explica el banda argentino. “Me hace muchísima ilusión poder llegar allí y ver el estadio y todos los cambios que ha habido en el mismo, porque por los vídeos se nota que está todo cambiado”.

“Siempre he dicho que me siento agradecido a la Balona, porque fue el club que me abrió las puertas cuando yo aún no había logrado hacerme un nombre en la categoría”, recalca. “Fueron dos años y medio maravillosos, vivimos cosas bonitas como la eliminatoria con el Athletic Club de la Copa del Rey y aunque en ese tiempo no pudimos pelear por los puestos altos, siempre logramos permanencias holgadas”.

“Al margen de lo deportivo, hice muchas amistades, así que tengo hermosos recuerdos de La Línea y de la Balona”, continúa. “Yo me siento muy querido allí y yo también quiero mucho a la Balona y a La Línea”.

“Siempre que puedo me hace ilusión volver a ver a Pepe El Masa [José García, el masajista], a Pipi [Manolo Valenzuela, el utilero], a Edu Ayala, a Miguel Bonmati... no me quiero olvidar de nadie”, detalla.

“De hecho sigo teniendo contacto con futbolistas con los que coincidí allí. Tenemos un grupo [de WhatsApp] con gente de mi primer año, con José Ramón, Mateo, Manu Palancar, Olmo... y siempre que coincidimos quedamos con las familias, lo mismo que me sucede por ejemplo con Francis Ferrón”, apostilla.

En esas referencias a los que fueron sus compañeros, Zamorano hace un apartado especial para el sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov, ahora en el Éibar de la Segunda división. “A ése le veo casi siempre por la tele”, bromea. “Es un gran tipo, al que le deseo lo mejor. Mi pensar es que el fútbol está siendo injusto con él, porque me encantaría verle en Primera división. Es un grandísimo jugador”.

Con respecto a la marcha de la Balompédica en la presente campaña, el futbolista marplatense confiesa que le sorprendió el dubitativo comienzo de temporada. “A ver, la Balona es uno de los equipos que uno piensa que va a estar arriba. Pero también es cierto que hizo una plantilla con muchísimas caras nuevas, con alguna gente joven y eso necesita tiempo. A la vista están sus últimos resultados".

“Nosotros creo que tenemos un buen equipo, con mucho equilibrio entre gente experimentada y gente joven y aunque es verdad que nos está costando ganar también es cierto que no perdemos y como está todo tan igualado que cada partido es un mundo, se convierte en una final y es muy complicado ganar”, responde cuando se le pregunta por las virtudes de su equipo.

Zamorano, que se perdió el tramo final de la pasada campaña por culpa de una lesión pero que ahora es poco menos que imprescindible, explica que renovó su contrato inicial porque se siente en un club “con un proyecto importante, serio” e insiste en que la aspiración de la plantilla veleña es “estar arriba” y resta importancia de su equipo, que acumula siete jornadas sin conocer el triunfo. “Es verdad que nuestro principal reto es mantener la categoría, pero el club esta temporada ha hecho un esfuerzo para que podamos jugar el play-off”.

“Lo que pasa esta categoría y muy especialmente en este grupo es que es de los más parejos”, resalta. “Estás a dos puntos de arriba y a dos de abajo y hay muchos equipos con muy poca diferencia entre sí”, finaliza.