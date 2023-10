Stoichkov resucita al Éibar

Tres goles en otros tantos partidos del delantero sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov, que en su día salió traspasado de la Real Balompédica Linense al Real Mallorca han resucitado a la SD Éibar, que era colista en Segunda división (ahora denominada por cuestiones comerciales LaLiga Hypermotion) y comienza la jornada intersemanal a apenas dos puntos de los puestos de play-off.

Mientras los aficionados de la Real Balompédica Linense sufren por el titubeante arranque de su equipo en el grupo IV de la Segunda Federación, en el que después de cinco jornadas ocupan plaza de promoción, un exbalono y además muy querido por su hinchada, el delantero de San Roque Juan Diego Molina Stoichkov, vive su enésimo momento de gloria con la SD Éibar.

El futbolista sanroqueño se perdió prácticamente toda la pretemporada como consecuencia de unas molestias en el psoas-iliaco (el músculo flexor y rotador externo de cadera) derecho. Durante el verano diferentes medios hablaban del interés de Rayo Vallecano, Girona, Getafe, Cádiz (en el que algunos medios dieron por cerrada su contratación) y Espanyol por hacerse con sus servicios pero, un año más, esos rumores no se formalizaron.

La mencionada lesión impidió al atacante alinearse en las dos primeras jornadas y se incorporó a la competición en la tercera, saliendo desde el banquillo. Su ritmo, subrayaba entonces la prensa del País Vasco, era notoriamente inferior al de sus compañeros. Formó parte del once ante el Leganés y el Burgos, partidos ambos que su equipo saldó con derrotas por la mínima.

El conjunto armero se encontró en una situación crítica después de la jornada quinta. Lejos de aquel prometedor arranque del comienzo de curso pasado, los eibarreses eran colistas con un desesperanzador balance de una sola victoria y cuatro reveses.

Llegan los goles del sanroqueño

Como es lógico, se encendieron todas las alarmas y el partido de la sexta jornada ante el Rácing de Ferrol en Ipurúa fue anunciado casi como si de una final se tratase. ¿Quiénes salieron al rescate del Éibar? Por un lado el meta Luca Zidane y por otro Stoichkov que aprovechó un pase a la espalda de la defensa para marcar de tiro cruzado en el 25' el 1-0. Tras anotar, el goleador hizo un gesto muy significativo: se besó el escudo de su remera. Arbilla haría el 2-0 definitivo en el 63'.

“El indudable compromiso de Stoichkov tuvo su recompensa”, titulaba Marca, que narraba: “El atacante gaditano, que abandonó la delantera para situarse como falso extremo, aprovechó un buen pase de Matheus al espacio para batir a Ander Cantero con un disparo seco con la zurda. Era su primer gol en la presente campaña y sin duda alguna, su estreno realizador fue una de las grandes noticias que dejó el encuentro de ayer al Eibar, que no está sobrado de goles y precisamente necesita del instinto asesino del 19 dentro del área para poder revertir la situación en la que se encuentra”

Apenas cinco días después el Éibar visitaba al Cartagena. El partido marchaba 1-1 cuando Stoichkov hizo su aparición estelar y desniveló la balanza a favor de los guipuzcoanos en el 65' después de cuerpear en el área y de marcar casi desde el suelo.

Y como no hay dos sin tres, el sábado el Éibar le endosó un inapelable 3-0 al Tenerife. Lo cierto es que los locales no eran capaces de abrir la lata hasta que en el 59' apareció Stoichkov (¿quién si no?) Y puso a su equipo por delante. Quique (65') y Vencedor (90') completaron el resultado.

“Stoichkov pone la clase en Ipurua” titulaba Javier Beltrán su crónica en As, en la que se podía leer: “El propio delantero andaluz, de reverso desde la media luna, batía de un zapatazo con la izquierda en el minuto 59 a Juan Soriano. Golazo de clase. Suma ya tres goles en este curso”.

“Luca Zidane y Stoichkov, el binomio perfecto”, asegura Marca, que añade: “Su gran rendimiento ha sido clave para que el Eibar vuelva a imponerse en las áreas, algo en lo que fallaba desde la recta final del pasado curso”.

El rotativo madrileño asegura que las limitaciones demostradas por el Éibar en las cinco primeras jornadas “son más fáciles de solucionar cuando tienes a un portero inspirado como está ahora Luca y a un Stoichkov que se ha reconciliado con el gol”.

La realidad es que aquel equipo que cerraba la tabla tras la jornada cinco ha hilvanado tres triunfos empieza la novena jornada en el décimo puesto y a dos puntos del play-off de ascenso. La próxima parada, este jueves (19:00) en un campo de excelente recuerdo para los balonos: Andura, en Miranda del Ebro, donde la Balona logró un ascenso a Segunda B el 15 de junio de 2008.