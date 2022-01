"Los mejores embajadores del Campo de Gibraltar somos los que de verdad lo conocemos"

Juan Diego Molina Martínez, Stoichkov recibirá la próxima semana el galardón que le reconoce como el premiado en la categoría Práctica Deportiva de los VII Premios comarcales que organiza la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El futbolista San Roque es venerado por la afición de la Real Balompédica por su brillante paso por el equipo de La Línea, una etapa en la que anotó uno de los goles más estéticos que haya visto el añejo Municipal. El delantero defiende a capa y espada la imagen de la comarca, de la que dice que tiene sus mejores embajadores en quienes de verdad la conocen. Cada vez más cerca de alcanzar su sueño de jugar en Primera con la SD Éibar, a cuyo liderato ha contribuido con nada menos que once goles, Stoichkov agradece el reconocimiento de sus vecinos y subraya que el deporte profesional no le ha cambiado: “Sigo siendo el mismo”.

-¿Qué significa para usted ser reconocido como el deportista de la comarca por la Mancomunidad?

-Me ha hecho muchísima ilusión. Todos los reconocimientos individuales son especiales, pero este aún más, porque ha sido por votación y que te respalde tanta gente de tu tierra supone un orgullo. Estoy muy contento y lo está toda mi familia. La espinita que se me queda clavada es que no podré estar allí para recoger el premio, pero estará mi hermana.

-El fútbol le ha llevado a vivir en Barcelona, Mallorca, Alcorcón, Sabadell... ¿cómo se ve el Campo de Gibraltar desde fuera?

-Es verdad que hay quien se encarga de hacer mala prensa de todo aquello, pero no tengo la sensación de que la gente tenga una mala imagen de la comarca. Se hablan muchas cosas, que no todas son ciertas, pero tenemos la suerte de que los que somos de allí y los que nos visitan hacemos de embajadores y contamos la verdad, que hay muchas cosas buenas. Los que de verdad conocen la zona siempre hablan de ella con mucho cariño.

"San Roque es un pueblo súper bonito, encantador, con una oferta variada"

-¿Echa mucho de menos estar en casa?

-Una de las cosas buenas es que siempre que he estado fuera me ha llegado el apoyo de la gente de San Roque y de toda la comarca y eso lo hace más llevadero. A todo el que me pregunta le digo la verdad, que en nuestra zona se vive muy bien. Y claro, hago patria y recalco que San Roque es un pueblo súper bonito, encantador, con una oferta muy variada. Invito a todo el que puedo, especialmente a mis compañeros, a que lo conozcan.

-En agosto de 2020 afirmó usted en Europa Sur que no va a parar hasta jugar en Primera. A la vista de la clasificación parece que el tren más cercano hacia ese objetivo es precisamente el Éibar.

-Fue lo mismo que dije nada más llegar, en mi presentación. Mi sueño sigue siendo jugar en Primera y si es con el Éibar, muchísimo mejor. Puede parecer que lo tenemos cerca, pero todos sabemos cómo funciona el fútbol, la Segunda es muy larga y queda mucho. Basta ver que hace tres semanas que hace tres semanas el Almería nos sacaba nueve puntos y ahora le hemos adelantado. Hay que seguir en la línea en la que estamos para conseguir el ascenso. Por mi parte no va a quedar.

-¿Cómo se siente en el otro lado del país, en un lugar muy diferente a San Roque?

-Como es lógico al principio me costó un poco, sobre todo al clima, que no es al que estoy acostumbrado, pero me adapté bien y pronto. Estoy en un club muy familiar y todo se hace muy fácil. Vivo en Bilbao, estoy con mi mujer y los hijos y la verdad es que nos sentimos muy bien. Tenemos la guardería de los niños abajo, un parque atrás, la comida aquí es exquisita. Estoy muy agradecido, feliz.

-Al final un futbolista de Segunda habla de sus preocupaciones como cualquier ciudadano. La guardería, el parque... que la gente se piensa que ustedes viven en otro mundo.

-De otro mundo, nada. Sigo siendo el mismo. Me paro en la calle hablar con cualquiera que me dirige la palabra. Soy el mismo de siempre, el fútbol no me ha cambiado, si acaso me ha hecho más feliz.

-Con el ritmo que tiene la Segunda división no hay mucho tiempo libre, pero ¿le da tiempo para echar un ojillo a cómo marcha la Balona?

-¿Cómo que un ojillo? No es que siempre esté pendiente, es que incluso si juegan a una hora diferente a la nuestra hago lo imposible por ver los partidos. Está en una situación envidiable ojalá pueda meterse. Y también se lo deseo al Algeciras, que está también ahí. A todos los equipos del Campo de Gibraltar le deseo los mejores éxitos. Pero claro, como me pasa con San Roque me pueden los colores y lo que quiero es que suba la Balona.