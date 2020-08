Juan Diego Molina Stoichkov es un tipo feliz. No se le cae la sonrisa de la cara. No es para menos. Con su condición de padre recién estrenada es uno de los jugadores más codiciado del verano y aunque el Real Mallorca es ahora mismo su destino, raro es el día en el que no le aparece una novia nueva en algún medio de comunicación. Con el Granada de manera insistente en todos los augurios. Aquel chico que dejó el Club Deportivo San Roque para enrolarse en la Real Balompédica en enero de 2016 se ha constituido en la temporada que aún no se ha podido finalizar en Segunda división en un futbolista con mando en plaza en el Alcorcón y apenas puede pasearse por la calle sin que alguien le solicite una foto o un autógrafo. El sanroqueño recalca que está “desconectando” después de un sprint final de liga frenético, pero sentencia: "No voy a parar hasta jugar en Primera"

“La verdad es que todo eso de que se hable de mí lo llevo muy bien, he disfrutado mucho de la temporada”, asegura el atacante, que el jueves visitó el campus de la Balona, que se ha desarrollado durante el mes de julio en el campo Virgen del Carmen, en la barriada de La Atunara de La Línea, la casa del Atlético Zabal. “Es verdad, la gente te reconoce por la calle, la afición, la prensa valoran todo lo que he hecho y tengo que admitir que estoy muy orgulloso”.

“Ya el año pasado, después de la temporada con el Mallorca, me pasaba algo de eso, de que la gente me paraba, pero este verano parece que me conoce todo el mundo y eso me hace muy feliz”, admite Stoichkov.

“Reconozco que al principio de la temporada ni yo me esperaba que las cosas saliesen tan bien como lo han hecho, pero el trabajo tiene su recompensa y yo he trabajado mucho para poder llegar hasta dónde lo he hecho”, defiende el futbolista, que tiene claro que a ciertos niveles no basta con la calidad.

Stoichkov es consciente de que con el paso de las jornadas su rol dentro del Alcorcón cambió hasta convertirse en uno de los capitanes in pectore del conjunto madrileño. “Al final te dan responsabilidades y lo que intento es transmitirle a mis compañeros lo que necesitamos en casa momento. Es verdad que he tenido la confianza del míster, que me pedía que hablase y que enchufase a la gente y así he tratado de hacerlo”.

Con respecto a su futuro, es rotundo: “Es cierto que incluso antes de que finalizase la temporada no paraban de aparecer informaciones sobre dónde jugaré la próxima temporada y en parte lo puedo entender, aunque no hay que olvidar que yo en este momento me debo al Mallorca”, que acaba de regresar a la Segunda división, tras una andadura en la élite del fútbol nacional.

“Yo tengo claro que después de jugar tantísimos partidos en tan poco tiempo he venido a casa a despejarme, a desconectar y aunque no puedo negar que tengo esa cosilla de que aún no sé seguro dónde voy a jugar, lo he dejado todo en manos de mis representantes y serán ellos los que me digan si realmente hay alguna oferta en firme”, abunda.

Tras los pasos de Manolo Mesa y Adolfo Aldana

“No puedo negar lo que es evidente, todos los futbolistas queremos jugar en Primera y yo hasta que no lo consiga no voy a parar”, se compromete el de San Roque, que de lograrlo uniría su nombre a los de Manolo Mesa y Adolfo Aldana y de paso dejaría una nueva suma a la Balompédica, que se reservó en su día el 35% de sus derechos en caso de nuevo traspaso.

A pesar de haber vivido una temporada especialmente peculiar en su desarrollo como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus), Stoichkov asegura que “en ningún momento” ha perdido de vista lo que sucedía en el conjunto de La Línea. “Para mí cada triunfo de la Balona es una alegría”.

Stoichkov bromea sobre que, puestos a pedir, si el futuro estadio que fue presentado esta misma semana, estaría bien participar en el partido de inauguración. “Habrá que preguntarle al presi si puso algo de eso en la cláusula…” se despide con un gesto de complicidad.