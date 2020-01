Santi Luque ya es balono de pleno derecho. El banda malagueño, cuya contratación fue hecha pública este domingo, participó a primera hora del lunes en su primera sesión preparatoria con la Real Balompédica Linense y aseguró que llega “con muchas ganas y muy contento” de poder embarcarse en esta aventura, al tiempo que “muy agradecido” al club por haberle hecho la oferta y a los compañeros por el trato que le habían dispensado a su llegada. Luque no reniega de su pasado algecirista, pero entiende que eso no supone ningún hándicap a la hora de enfundarse la camisola de la Balona.

El extremo malagueño dejo de competir el pasado cuatro de diciembre de 2019, cuando su equipo, el Guaraní, perdió ante el Libertad la final de la Copa de Paraguay. El propio jugador es consciente de que necesita “unos días” para recuperar el ritmo de competición. “A ponerme a tope cuanto antes y a contar para el míster”, dice entre los últimos resuellos tras participar en la primera sesión preparatoria como albinegro, en el Ayala Polo Club de Sotogrande (San Roque).

“Al mismo tiempo voy conociendo a los compañeros y me voy adaptando”, recalca el nuevo jugador balono, que ya había coincidido antes con Manu Molina, Álvaro Vega y Haritz Albisua.

Este balono de nuevo cuño explica que ni se planteó seguir en Paraguay porque estaba deseando “estar cerca de casa”.

“Extrañaba mucho a la familia y la posibilidad de estar con un entrenador que ya conoces y en un club como la Balona hacían la oferta muy atractiva”, subraya el exfutbolista de Sevilla, Recre, Écija… que añade que palpa después del primer contacto que se integra “en un muy buen grupo, que está muy unido”.

“Aún no me han hablado de objetivos, pero conozco al míster, sé que su filosofía es ir partido a partido y cuando termine la temporada ya veremos hasta dónde hemos llegado, por nosotros no va a quedar”, defiende el recién llegado.

"Soy un jugador veloz, vertical y con la portería siempre en la mente"

“¿Mi aportación? Me considero un jugador veloz, vertical y siempre con la portería en mente”, se define Santi Luque. “Intentaremos ayudar en lo que se pueda”.

El banda entiende que no supone ninguna mácula de cara a la hinchada el hecho de que en su currículum se encuentre el rival histórico de la Balona, el Algeciras. “La gente entiende que esto es fútbol, que cada uno tiene que buscarse la vida como puede”, comenta.

“De Algeciras solo puedo decir que la gente fue maravillosa y que dejé buenos amigos”, finaliza.