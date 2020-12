El San Fernando CD recibe este sábado a la Real Balompédica en medio de un clima enrarecido. Con solo cuatro puntos, en los puestos que no permiten más que pelear por la permanencia –un descenso de facto- y con su entrenador, Jovan Stankovic (exfutbolista del Real Mallorca y Atlético de Madrid) sostenido solo por el propietario de la entidad y su director deportivo, pero sin respaldo alguno de la hinchada. Todo lo que no sea ganar le puede costar el puesto.

Y es que el San Fernando, con una plantilla que pemitía catalogarle como favorito antes de comenzar la competición, tiene un bagaje negativo, con tan sólo una victoria, un empate y tres derrotas, las dos últimas consecutivas y la más reciente en su estadio, ante el Algeciras.

Por eso, el mensaje es claro. el San Fernando precisa ganar sí o sí,como afirmó su técnico en una comparecencia a comienzos de semana para apagar fuegos.

El técnico serbio no podrá contar con tres jugadores que, a priori, parecería complicado desbancar del once inicial. Por un lado, Javi Fernández continúa su recuperación de los problemas de abductores que sufrió en el partido que significó la única victoria cosechada por el momento por los azulinos, en El Palmar en Sanlúcar y, todo hace indicar que el central ex del Oviedo, no volverá al equipo hasta el año que viene. Y Omar Perdomo, tres cuartos de lo mismo, Sus molestias en el pubis le obliga a pasar por el quirófano y su participación se prorrogará hasta, al menos, mediados de enero.

El tercer hombre con el que no podrá disponer Stankovic, será Lolo González. El sanluqueño fue expulsado con doble cartulina en el partido ante los del Nuevo Mirador y tendrá que cumplir un partido de sanción, como también el técnico, que verá el encuentro desde la grada.

En las filas azulinos militan dos exbalonos, Dopi (máximo realizador con dos goles, los dos más recientes de la escuadra azulina) y el algecireño Francis Ferrón.

Stankovic, que lamenta que sus futbolistas no puedan contar con el respaldo de público alguno, asegura que su equipo ha preparado “con muchas ganas el partido de la Balona”.

“Hemos estudiado bien todos los errores nuestros que ocurrieron en la jornada anterior. Hemos trabajado mirando más nuestros errores que al rival, pero claro que hemos estudiado al rival”, añade.

“Aunque esta semana hemos mirado más nuestro juego, nuestros errores y menos del rival. Normalmente, en partidos anteriores hemos trabajado muchísimo al rival. Pero esta semana hemos trabajado qué tenemos que hacer nosotros en el partido para ganar”, dice.

Como ya había dicho el martes, el preparador insistió en que prepara una revolución: “No quiero descubrir nada, pero vamos a cambiar algunas cosas que se van a ver en el campo”.