La Real Balompédica Linense visita este jueves (20:30) el estadio Iberoamericano del complejo Bahía Sur para medirse al San Fernando CD (los dos de Segunda B) en el encuentro único de los octavos de final de la Copa Federación, que se corresponden con las semifinales del grupo D. El vencedor se cruzará, como visitante, con el del duelo Real Murcia-Talavera (21:00), ambos de la categoría de bronce. El que gane esa confrontación de la siguiente ronda entre los dos vencedores, tendrá plaza para la Copa del Rey.

El choque llega en un momento inoportuno para una Balona que solo cuenta con 17 futbolistas. El técnico desplaza a toda la plantilla y a dos de los canteranos, Mai y Fosela. Todo indica que Pito Camacho ni siquiera se vestirá de corto.

Dos partidos, dos, separan a la Balona de la Copa del Rey. Los albinegros, que ya eliminaron a la Balompédica Conquense en la primera ronda de la fase nacional de la Copa Federación visitan hoy a un San Fernando al que dos derrotas en liga han bajado, seguramente de manera muy prematura, de la nube.

Jordi Roger cuenta con 17 jugadores, que serán solo 15 para el domingo. Son bajas Moussa, Igor Martínez, Tito Malagón y Luis Alcalde, todos ellos con lesiones de media duración.

Ficha técnica San Fernando CD: Astras; Gallar, Oca, Lolo, Marcé; Raúl Palma, Pedro Carneiro, Bruno Herrero; Jorge García, David Toro, Tomás Attisis. Real Balompédica Linense: Nacho Mirás, Sergio Rodríguez, Carrasco, Álvaro Vega, Tomás Sánchez, Bakr, Albisua, Bandaogo, Koroma, Kaya y Javi Forján. Árbitro: Juan Diefo Bote González (extremeño), de Tercera división. Hora: 20:30. Estadio: Iberoamericano de Bahía Sur, en San Fernando

A esos cuatro nombres se une el de Pito Camacho, cargado después de jugar en Huelva sus primeros noventa minutos después de más de un año y la que se podría definir como baja invisible, la del canterano Nacho Holgado, que casi seguro hubiese dispuesto de minutos en esta competición como relevo de Tomás, pero que lleva dos semanas envuelto en problemas físicos. También.

El técnico catalán tampoco es que disponga de muchas combinaciones. El meta Nacho Mirás, Álvaro Vega y Carrasco –sancionados ante el Recreativo de Granada– tienen sitio seguro. También Tomás, porque la mencionada lesión de Nacho Holgado le deja sin relevo.

Javi Forján disfruta de de muchas opciones de ser el nueve. Del resto, los que el propio entrenador vaya acoplando, porque trata de dividir esfuerzos entre este compromiso y el liguero ante el filial nazarí. Lo que sí parece claro es que la Balompédica formará con más jugadores de origen africano que a lo largo de toda su centenaria historia.

Roger explica que su principal tarea ha sido recuperar a sus hombres tras un “esfuerzo bestial” en el campo del Recre.

“El partido llega cuando llega y como el calendario no lo organizamos nosotros no podemos elegir cuándo se juega”, dijo en referencia al momento complicado que vive su equipo debido al cúmulo de bajas. “Un encuentro entre semana siempre es complicado, porque los equipos de Segunda B no tenemos plantillas tan amplias como para jugar tres veces en ocho días”.

“Sin embargo eso no quita que estemos muy ilusionados y en estos momentos el partido de San Fernando es el más importante de la semana”, recalca. “Es verdad que estamos inmersos en una plaga de lesiones, pero no vale para nada quejarse, es lo que hay y toca adaptarse”.

“Nos ha venido una plaga de lesiones atípicas en el fútbol como son los casos de Moussa, Igor Martínez o Tito Malagón o una que viene del año pasado como la de Alcalde, pero no tiene nada que ver con que hayamos trabajado mejor o peor o en un sitio en otro, son accidentes”, desliza el preparador.

“Esto nos debe hacer aún más fuerte y unirnos más, no sirve como excusa, seguro que tanto el jueves como el domingo haremos un buen once”, garantiza.

Roger: "Le damos importancia a esta competición, queremos pasar la eliminatoria"

“Desde el principio hemos dicho que le damos importancia a esta competición, porque nos puede abrir las puertas de la Copa del Rey, queremos pasar la eliminatoria”, recalca.

Con respecto al rival, comenta: “Me espero un San Fernando complicado, porque ha fichado muy bien, quince jugadores nada menos este verano y aunque supongo que habrá rotaciones, pero con unos nombres o con otros me espero el mismo San Fernando de la Liga, muy bueno, que era líder hace dos semanas, que sabe a lo que juega”.

“Lo malo es que estaremos en un terreno de juego que no es apto para jugar, no lo digo yo, lo dicen ellos y por eso es muy probable que sea un partido de mucha disputa, de mucha segunda jugada y hay que competirlo bien", finaliza.