Va por usted, Jaco

Pocos veces un equipo tiene un motivo extra para ganar que aquel con el que cuenta este domingo 23 de enero (16:00, en directo por Footters) la Real Balompédica, que se enfrenta al Nàstic de Tarragona en el último encuentro de la primera vuelta en la Primera RFEF. Los albinegros se proponen brindar una victoria a uno de los entrenadores más carismáticos de su centenaria historia, Jaco Zafrani, fallecido hace una semana. Los linenses afrontan el duelo con cinco bajas y una duda, lo que lleva al preparador a citar a dos chavales de la cantera: Moi y Álex García. Serge Leuko e Iván Martín se postulan para el once, en que Loren tiene opciones de jugar en su posición natural, de extremo.

Treinta y seis días han pasado desde que el Municipal abrió sus puertas por última vez, entonces para ver a la Balompédica doblegar al copero Alcoyano. Más de un mes después los albinegros vuelven a citar a los suyos, esta vez para medirse a un Nástic con un pasado muy reciente en Segunda, con cartel de favorito, pero que no termina de dar con la tecla en los desplazamientos.

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras; Serge Leuko, Borja López, Nico Delmonte, Víctor Mena; Loren (Dorrio), Coulibaly, Masllorens (Chironi), Leandro Martínez (Dorrio), Antoñito e Iván Martín (Chironi). Nàstic de Tarragona: Manu García, Carlos Albarran, Aythami, Álex Quintanilla, Joan Oriol; Robert Simón, Elías Pérez, Del Campo, Javi Bonilla (Nil Jiménez), Pablo Fernández (Fran Carbià) y Dani Romera. Árbitro: Fernando Brueno Prieto (Madrid). Ha dirigido cuatro partidos a la Balona, que acredita un balance de una victoria, dos empates y una derrota. A los grana, las tablas de esta misma temporada en Castellón. Hora: 16:00 (Jornada 19 en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedente: El único encuentro entre estos dos equipos se remonta al 2 de diciembre de 1975, en un duelo copero en el que se impuso la Balona en La Línea por 1-0 con un penalti transformado por Juan Manuel Quirós.

El partido llega con la Balona envuelta en el momento más delicado de su metamorfosis. Entre los que se fueron o están por hacerlo (Dani Lavela, Jáuregui -que lo ha confirmadoe este sábado- Óscar Arroyo, Fito Miranda, Bandaogo...) los sancionados (Jéremy Saygbé -a la par que descartado- y Gerard Oliva) y los lesionados (Jesús Muñoz, Alhassan Koroma, Mamadou Cham) el equipo está en cuadro. Bueno, y a ellos se suma Fran Morante, que ya se perdió los tres últimos partidos, que se probó este sábado pero que hasta este mismo domingo no podrá tener certeza de si puede entrar al menos en la convocatoria.

Precisamente por las apreturas en cuanto a jugadores ha sido una excelente noticia que casi in extremis los albinegros pudiesen inscribir a Serge Leuko, que llevaba entrenándose desde comienzos de diciembre, pero que se ha topado con toda la burocracia del mundo para regularizar su situación deportiva y personal. A ese alta se suma la de Nico Delmonte (que ya debutó frente al Sevilla Atlético), el meta Alberto Varo, el recién llegado Sergi Fernández y el linense Manu Toledano, de quien el técnico insiste que hay que tener paciencia con él. También vuelve a estar a disposición del preparador Gabriel Chironi, una vez cumpida su sanción.

Con todo este trajín de jugadores, el técnico se ha visto tan justito de efectivos que ha incluido en la convocatoria a dos canteranos, ambos atacantes: el linense Moisés Suárez Moi y el algecireño Alex García, que se estrenó en la Ciudad Deportiva sevillista.

Así las cosas y con las medidas que anda tomando la Balona para no dar pistas, atinar con el once es más una cuestión de azar que de pericia. Todo indica que la parte de atrás la formarán Nacho Miras, Serge Leuko, Borja López, Nico Delmonte y Víctor Mena, pero el resto...

El entrenador le lanzó una puya a Iván Martín en la rueda de prensa previa al encuentro y puso en duda su titularidad -de la que no goza por una causa o por otra desde la primera jornada- como relevo del inhabilitado Gerard Oliva: “Hay otras opciones además de Iván, pero aquí se lo tiene que currar todo el mundo. Yo hablo con ellos a nivel individual y colectivo. Yo no regalo minutos”, dijo. Suena y mucho a advertencia, porque la alternativa es que juegue con falso nueve o con el chavalín Álex García en el once y ambas opciones se antojan muy arriesgadas. Aunque nunca se sabe. Las opciones son infinitas y pasan por el regreso de Chironi al once, que lo haga en el mediocentro o por delante de Coulibaly y Masllorens y Antoñito ejerza de falso nueve... y así hasta el infinito.

El entrenado concede a este partido rango de final: “Mucha de la permanencia se juega este domingo. Hay que ganar sí o sí, como sea”, sostiene.

Romerito recuerda que el rival, a pesar de sus titubeos “está hecho para ascender” y añade: “Le está costando fuera de casa, como a la mayoría, pero no dice que no sea buen equipo, nos lo pondrá difícil. Es un rival correoso”.