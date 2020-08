El exguardameta de la Real Balompédica Linense Javi Montoya ha lanzado un dardo a la directiva que encabeza Raffaele Pandalone. El portero riojano asegura que “nunca respaldó” el comunicado emitido por la entidad de La Línea el pasado 15 de mayo en el que se anunciaba su salida de la entidad porque rechazaba la oferta de renovación para “luchar por objetivos más ambiciosos en búsqueda de una plaza para jugar en la Segunda división A”. El portero afirma que no declinó la propuesta del club, sino que “la dejó en el aire”.

Montoya realizó estas manifestaciones en Canal Extremadura Televisión horas después de que se hiciese oficial su desembarco en el Mérida Asociación Deportiva, que está confeccionando un proyecto ambicioso.

“La Balona hizo un comunicado que yo no lo respaldé en ningún momento”, asegura el guardavallas. “Al final yo tuve una conversaciones con ellos, con la situación que tuvimos al final de temporada con el tema del Covid, que si entramos en un ERTE… y tuve unas situaciones con el club en las cuales llegamos a una especie de acuerdo junto con toda la plantilla”.

“Es verdad que me presentaron una propuesta de renovación, pero yo no la decliné, la dejé un poco en el aire y me centré un poco en solucionar el tema de la plantilla, que todavía estaba un poco en el aire”, agrega en esas declaraciones.

Europa Sur invitó en mayo hasta en cuatro ocasiones a quien había sido capitán de la primera plantilla de la Real Balompédica a conceder una entrevista para que valorase su marcha y matizase aquello que creyese necesario, encontrando siempre por respuesta continuos aplazamientos, hasta que finalmente invitó al medio a hacerse eco del comunicado que hizo público el propio Javi Montoya a través de las redes sociales en el que decía: “Solo tengo palabras de agradecimiento hacia la ciudad de La Línea, hacia su gente y en especial hacia la Real Balompédica Linense y a su afición”. En dicho documento no se hacía referencia alguna a las diferencias que ahora manifiesta.

En la entrevista concedida a la televisión autonómica extremeña, el exportero balono se refiere también a su fichaje por el equipo romano, del que subraya que es “grande e histórico”.

“El Mérida es un club que siempre me ha atraído, es un club, grande, histórico, que ha tenido al equipo en Primera división y creo que una ciudad como ésta con un equipo con aspiraciones y con la ilusión de este año pues tarde o temprano acabará consiguiendo metas bonitas, que ilusionen a la ciudad”, dice.

“Desde que salí de Logroño y me dirigía para Mérida lo he hecho con muchísimas ganas y mucha ilusión”, señala el excancerbero balono, que resalta la “seriedad en el proyecto” del conjunto emeritense. “Si no somos ambiciosos, no sería lo correcto, pero todos soñamos con jugar en Primera división”.