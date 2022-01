Jacobo Prado, el último tripulante hacia la SAD

La Real Balompédica ha iniciado 2022 con las miras puestas en su conversión en Sociedad Anónima Deportiva, un proceso que concluirá entre finales de febrero y comienzos de marzo. Desde que se produjo su desembarco hace ya cuatro años el presidente, Raffaele Pandalone, insistió en que uno de sus objetivos era profesionalizar lo que aún sigue siendo un club, porque, entiende, solo desde un proyecto consolidado se pueden afrontar objetivos ambiciosos. La última incorporación para ese trabajo que se realiza en las oficinas pero no trasciende al gran público fue la de Jacobo Prado, natural de La Línea, de 37 años, que a finales de diciembre se convirtió en el “responsable contable, financiero y administrativo” de la entidad. El recién llegado tiene claro cuáles son sus objetivos y subraya: “Trabajar para la Balompédica supone un plus, es imposible decir que no, por eso la negociación duró tan poco, porque Pandalone tenía la sartén por el mango”

Jacobo Prado, seguidor de la Balona desde pequeño y abonado de Preferencia, se formó en el Colegio Salesianos de La Línea, pero por cuestiones profesionales de su padre se desplazó a Málaga entre los 12 y los 16. Volvió al Instituto Mar de Poniente y después completó la diplomatura en Ciencias Empresariales en Algeciras, aunque mientras completaba la carrera universitaria trabajaba, entre otros, el centro que posee Carrefour en La Línea.

Curiosamente su desembarco en el mundo laboral llegó de la mano de Álvaro Pérez [el actual responsable de los servicios jurídicos de la Balona] en Autos Aguirre, de donde dio el salto a Estepona para trabajar en una complejo hotelero. De vuelta a La Línea pasó por Promaga, Iberostart y a ese sector, el hotelero, lleva vinculado desde 2008, aunque saca un rato, no se sabe muy bien de dónde, para colaborar con las pastelerías Okay. Todo eso mientras aplaza, muy a su pesar, hacer frente a un reducido número de asignaturas que necesita para completar la licenciatura de Administración de Empresas.

“En realidad llego a la Balona de la mano del auditor, que es Fran Barrionuevo, con el que tengo relación desde hace más de una década y cuando el presidente le explica que necesita alguien para la gestión contable pues el le expone que tiene una gran opinión profesional de mí, que soy linense y balono... y el resto vino solo", explica.

“La Balompédica lo que pretende es profesionalizar la gestión económica sobre todo de cara a su inminente conversión en Sociedad Anónima”, explica Prado en referencia a sus funciones. “Hasta el momento no era preciso que su contabilidad fuese como la de una empresa, pero ahora lo que pretenden es convertir todos los números de la Balona en una contabilidad como tal y añadir lo que se denomina contabilidad analítica, que ayuda a las previsiones, a la gestión, a la toma de decisiones”.

“Lo que es cierto es que cuando llegué me encontré es que están muy claros los números, lo que puede faltar y cómo hacerlo, lo que supone un buen punto de partida”, recalca. “Ahora se trata de llevar eso al plano más profesional, porque es necesario para la Sociedad Anónima Deportiva”, una labor que aún está en proceso.