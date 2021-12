Pandalone defiende su gestión: "Algunos creen que con 1.500 abonados estamos en Primera RFEF por gracia de Dios"

Raffaele Pandalone, presidente de la Real Balompédica Linense, ha instado este jueves al entorno del club “a ver la realidad” y asumir que el equipo albinegro tiene como objetivo esta temporada inaugural de la Primera RFEF mantener la categoría. El mandatario reconoce que el Andorra le dio “un repaso” al conjunto de Romerito el pasado domingo (7-1) y da un toque de atención a su plantilla (“no podemos volver a dar esa imagen”). Asimismo se despide de manera cariñosa del hasta el martes vicepresidente de la entidad, Nicola Radici, de quien garantiza que seguirá colaborando con el club. Pandalone está convencido de que la Federacion respetará la falta de iluminación artificial en el Municipal lo que resta de temporada, pero asume: “No va a estar esperándonos toda la vida” y advierte de que de cara al futuro va a necesitar ayuda económica para que el equipo de La Línea pueda seguir compitiendo, al menos, en la actual categoría.

Pandalone, que comparecía en rueda de prensa a petición propia inició su discurso agradeciendo a Nicola Radici “sus tres intensos años ayudado en lo personal y en lo profesional al club”.

“Yo lo veía venir, tiene un problema personal y ha tomado la decisión de volver a Italia y antes de todo está la familia”, significó Pandalone. “Seguirá trabajando conmigo aunque ahora tenga un cargo de una Federación Provincial en Italia”.

“Mantenemos una relación muy fuerte de respeto y amistad”, abundó. “Su marcha no va a cambiar la forma de conformar la plantilla, por un lado porque seguirá colaborando y por otro porque Ismael Chico [en referencia al director deportivo] ha ido adquiriendo experiencia y aporta. La estructura deportiva de la Balona funcionas sola, somos autónomos”.

El empresario romano aclaró que la vicepresidencia no tendrá nuevo inquilino. “No tendría sentido ocupar ese cargo cuando dentro de dos o tres meses ya habrá un consejo de administración [de la Sociedad Anónima Deportiva] con su propia estructura”, justificó.

El estadio y la iluminación

Pandalone se refirió luego a la situación del estadio Municipal: “Nos preocupa a todos. La Federación ya sabe cuál es nuestra situación, tiene toda la documentación. El Ayuntamiento trabaja para que antes de final de año esté el nuevo pliego de licitación y para que en febrero o marzo comiencen las obras, hay que reconocer el esfuerzo, porque estamos en un momento de crisis mundial”.

“Estoy en contacto con ellos, sé el esfuerzo que están haciendo y estoy tranquilo. Antes de que termine la temporada estará la obra empezada y esperemos que solucionemos el asunto de la falta de luz aunque sea a través de una inversión privada”, agregó, al tiempo que aclaró que está convencido de que la Española respetará la peculiaridad de los albinegros “como la de otros clubes del grupo primero que están en la misma situación” hasta que finalice la presente andadura.

La derrota en Andorra y el mercado de invierno

El tercer apartado de su discurso se refirió a la crisis devenida por el revés sufrido por el primer equipo el pasado domingo. “Venimos de una derrota muy dura pero hay que estar tranquilos. Sabemos que nuestro objetivo está claro. A veces no queremos ver la realidad, estamos en una mini Segunda”.

“Yo soy el primero que acepto las disculpas de la plantilla, pero también los jugadores deben saber que si no estamos con la cabeza en la Balona nos puede pasar otra vez. Alguna vez se puede pedir disculpas, pero eso, alguna vez, no podemos volver a dar esa imagen”, puntualizó.

“Lo que no entiendo es que por un resultado o por dos se hable de fracaso”, defendió el máximo responsable de la Balompédica. “Me da la sensación de que algunos 'aficionados' disfrutan cuando las cosas van mal, pero a mí todo esto me da más fuerza para seguir. Ya nos pasó la temporada pasada después de las derrotas con el Tamaraceite o el Algeciras”.

“Entiendo que es justo criticar, esto es fútbol, pero por supuesto no llegar al insulto”, recalcó. “Hay que saber cuál es la realidad y no se puede decir que menos mal que esta semana jugamos en Linares porque si no el estadio estaría vacío. No me parece bien. A los jugadores ahora hay que ayudarles, no matarles. Lo de Andorra nos dolió a todos, pero en todo lo que va de temporada solo nos hemos equivocado tres veces y a los diez minutos de partido estábamos con seis bajas. Al propio Andorra le quitas seis jugadores y...”

A raíz sobre todo de este resultado, el presidente volvió a instar a “ver la realidad” y descartó que haya que hacer “seis o siete cambios en la plantilla” en el mercado de invierno.

“Tenemos que saber en qué categoría estamos, esto no es Segunda B”, advirtió. “No vamos a cambiar mucho, si acaso reforzamos algún puesto en el que nos hemos equivocado. A pesar del 7-1 no creo que estemos haciendo las cosas tan mal, también le hicimos cuatro a un equipazo como el Albacete. La realidad es que estamos peleando con gigantes y hay que asumir la realidad y saber cuál es nuestro objetivo”.

La SAD

El último apartado de la charla estuvo centrada en la situación económica y en el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Pandalone explicó que a siete días de que se cierre el plano ni un solo socio ha comunicado su interés en adquirir acción alguna.

“No me quiero poner medallas, pero si al día de hoy estamos donde estamos es por mí, por mi aportación económica, que no suelo decirlo, pero ya ronda el millón y medio de euros, porque la Balona ahora mismo precisa 300.000 o 400.000 euros cada año”, defendió. “Es verdad que nadie me pudo una pistola en la cabeza, pero es que igual alguno se cree que con 1.500 abonados estamos en una categoría tan importante como ésta por gracia de Dios”.

“La temporada que viene necesitaré alguna aportación y si no habrá que recurrir al plan B, que será traspasar jugadores, lo que esta temporada hemos evitado, aunque habrá que analizar qué pasa si llega una oferta en enero”, recalcó. “Esta temporada estamos peleando por salvarnos, pero si siempre hacemos eso, acabaremos por caernos. No me queda otra que buscar ayudas y si llega el momento, echarme a un lado”.