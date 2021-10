Los socios de la Balona dan el último empujón a una SAD con 922.800 euros de capital social

A poco más de dos meses de cumplir 110 años la Real Balompédica Linense ha dejado este jueves de ser un club de fútbol [o casi] para constituirse, por decisión de sus socios, en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Los albinegros tendrán un capital social de 922.800 euros y el precio de las acciones -a la que el presidente, Raffaele Pandalone, garantiza que solo tendrán acceso los socios y él mismo- será de 769. La entidad presume que la próxima semana podrá iniciar la primera fase de la venta de las mismas, o lo que es lo mismo, el penúltimo paso del proceso de conversión.

La asamblea histórica en la que la Balona daba su último paso hacia una conversión en SAD que inició el 14 de febrero de 2020 se ha convertido este jueves en una especie de moción de confianza ciega en la figura del presidente de la entidad. Todos los puntos del día (capital social, precio de las acciones, nuevos estatutos) han sido aprobados en poco más de treinta minutos por unanimidad por los alrededor de 30 socios presentes y la decena larga que había delegado su voto. Eso tiene un especial significado, una muestra de respaldo a la gestión de su presidente, porque muchos de los presentes confesaban en los pasillos al terminar la reunión que no habían terminado de entender algunos de los conceptos manejados.

La mesa presidencial estaba encabeza por el empresario italiano que dirige el club, a quien acompañaban el director general, Mario Galán, el asesor jurídico de la entidad, Álvaro Pérez Bonmati y Gabriel Díaz, de la empresa madrileña Abogados Roca, que ha sido la que ha conducido este proceso en la Balompédica.

Los dirigentes explicaron que una vez el Consejo Superior de Deportes determinó el Patrimonio Neto Negativo de la entidad de La Línea fue posible fijar el capital social de la futura SAD, que se establece por redondeo al doble de la mencionada cifra, de lo que resultan los 922.800 euros. “No es una cifra al azar”, recalcó Gabiel Díaz.

Las acciones saldrán a la venta a un precio de 769 euros. En la primera fase cada uno de los 120 socios del club podrán adquirir un máximo de diez. Una vez finalizado este plazo inicial aquellos socios que ya hayan adquirido acciones podrán comprar de nuevo durante la denominada segunda fase.

Será entonces cuando se abra la puerta a la tercera fase, que, de facto, nunca va a llegar a existir. Las condiciones de la misma están en manos de la junta directiva y la voz de los socios a esas alturas es meramente consultiva, no vinculante. Pandalone dejó claro que no permitirá “que venga nadie de fuera para especular con la Balona”.

“Nadie va a hacer negocios ni a espaldas de la Balona ni a espaldas mías, así que las acciones que no se hayan adquirido al término de la segunda fase serán vuestras o mías”, recalcó el presidente, en una afirmación que encontró el respaldo de los aplausos por parte de los presentes.

Los socios interesados en adquirir acciones pueden dirigirse desde ya al club y completar un formulario. El club una vez sea publicada en el BOJA y en determinados medios la salida a la venta de las acciones dará por comenzado el proceso, lo que la directiva -una palabra que pronto quedará en desuso- entiende que comenzará la semana próxima.

“Aún no es el último plazo, pero sí que estamos a un paso de que se haga realidad uno de mis objetivos”, recalcó Pandalone. “Llevo cuatro años aquí, cuando llegué apenas sabía quién era nadie y ahora ya os conozco a todos”.

“En realidad la decisión de convertirnos en SAD ya se se tomó en otras asambleas y tenéis que entender que ahora, por la categoría en la que estamos, es más necesaria que nunca”, recalcó. “Es un paso histórico”.

“La Balona hace mucho que para mí dejó de ser un negocio, se me ha metido dentro y os puedo garantizar que me siento uno más que vosotros y que cuando llegue el momento y me marche lo que quiero es venir a ver al equipo y que esté en Primera o Segunda”, abundó el mandatario, que de haberse tratado de una reunión masiva se podría escribir que se había dado un baño de masas.

Pandalone agradeció la confianza ciega de sus socios. “Os estoy muy agradecido, pero creo que me lo he ganado, porque desde que llegué solo he hecho defender este club”, dijo antes de evocar la figura de su antecesor, el añorado Alfredo Gallardo, de quien dijo “estará muy contento allá donde esté de ver cómo hemos continuado su obra”.