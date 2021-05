La Real Balompédica ha confirmado este viernes que el abogado linense Álvaro Pérez Bonmatí se convierte en el responsable de sus servicios jurídicos, como desveló Europa Sur a través de su edición digital 24 horas antes. Álvaro Pérez, que se desvincula del Europa FC de la National League de Gibraltar, promete “trabajo y compromiso” al servicio del club y reconoce que su desembarco en la entidad le permite quitarse "la espinita” que le dejó clavada el hecho de no poder debutar con el primer equipo albinegro en competición oficial durante su prometedor arranque como futbolista.

Álvaro Pérez se forjó en la cantera del Atlético Zabal –que, como ahora, era filial de la Balona- y fue llamado a filas por el Sevilla Club de Fútbol, en cuya cantera jugó a las órdenes del actual preparador del filial nervionense, Paco Gallardo. Tras su regreso a La Línea y aún en edad juvenil fue reclutado durante la pretemporada por el entonces técnico del conjunto de Tercera división, Manolo Cruz, pero una inoportuna enfermedad le apartó de la pretemporada y se tuvo que conformar con haber disputado un amistoso.

Después de eso centró su actividad en los estudios, acabó Derecho y realizó su tesis doctoral en torno a la “Relación Laboral Especial de los Deportistas Profesionales” y realizó un Máster en Derecho Deportivo. Tiene 16 años de actividad a sus espaldas, en los que ha sido autor de artículos doctrinales en la revista Aranzadi. Es miembro de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo y en las dos últimas temporadas ha ejercido la labor de asesor jurídico del Europa de Gibraltar, al que no solo expresa su máximo agradecimiento, sino que se compromete a seguir ayudando desde fuera.

“Es una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad”, explica Álvaro Pérez Bonmatí horas después de formalizar un acuerdo con el presidente albinegro, Raffaele Pandalone que, desvela, viene gestándose desde el pasado mes de enero pero en torno al que existía la máxima discreción por respeto a la entidad gibraltareña, hasta que fue desvelado por este periódico, hecho éste que ha precipitado que se haga oficial incluso antes de que este fin de semana concluya la competición liguera en el Peñón, que era lo que estaba previsto.

El abogado confía en que va a resultar “fácil” trabajar “y colaborar” con personas como Mario Galán, Ismael Chico, Carlos Guerra… a los que conoce “de toda la vida” y subraya que el reto es “atractivo” por cuanto supone ayudar a la Real Balompédica a aterrizar en una categoría, la Primera RFEF “que tiene exigencias propias del fútbol profesional”.

Pérez Bonmatí no encuentra palabras para corresponder a la confianza que depositó en él Europa gibraltareño: “Siempre estaré agradecido. Me brindaron la oportunidad hace dos años y ha sido una experiencia maravillosa tanto en lo profesional como en lo personal. No solo dejan un hincha más, sino que saben que trataré de colaborar con ellos siempre que lo necesiten. Mi teléfono siempre estará dispuesto para el club y para las personas que forman parte de él”.

La Balompédica, por su parte, expresa en su comunicado suma “otra piedra hacia la profesionalización del club en todas sus áreas, base del proyecto del presidente, Raffaele Pandalone, desde su llegada al club”.