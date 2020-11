El entrenador del Recreativo de Huelva, Claudio Barragán, considera merecida la victoria conseguida por su equipo este domingo sobre la Real Balompédica Linense ya que, entiende, el Decano hizo su partido “más completo” desde que comenzó la temporada y fue “superior” a los de La Línea incluso cuando ambas escuadras disfrutaban de sus once efectivos, antes de la expulsión de Carrasco en una jugada sobre la que no quiso pronunciarse porque, sostiene, no la vio.

Barragán subrayó que el Recre hizo “una buena lectura” del partido. "La primera media hora ha sido muy buena, aunque sin dejar de sufrir porque estaba todo muy igualado, lo que continuó sucediendo incluso en superioridad numérica", indicó el míster.

“Todo lo hemos hecho bien, porque era necesario para vencer a un equipo que venía de ganar en dos campos muy difíciles y que intenta llevar el partido a su terreno, pero esta vez ha sido al revés, aunque así y todo Nauzet ha tenido que hacer tres paradas buenísimas, ha estado espectacular”, recalcó.

Preguntado por la queja expresada por el entrenador balono Antonio Calderón, que le había precedido en sala de prensa, por la mencionada roja directa a Carrasco, respondió: "Si se queja lo habrá visto. Si lo veo no me cuesta reconocerlo. Yo he visto a Seth en el suelo y no sé si ha habido codazo".

"Creo que el equipo está muy metido, salgan bien o no las cosas. Espero que este partido sea el principio de la regularidad que estamos buscando y de tener confianza", agregó.