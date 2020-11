El Recreativo de Huelva, que este domingo (12:00, en directo por Footters) recibe a la Real Balompédica Linense, ha configurado esta temporada un proyecto ambicioso con el que aspira a estar la temporada que viene al menos en la Segunda Pro, sin descartar el regreso a Segunda A. El conjunto onubense afronta el partido después de dos semanas sin disputar encuentros, la primera porque se vio forzado a suspender su visita a San Fernando tras aparecer un positivo de Covid-19 en la escuadra local, y la segunda debido al descanso obligado por el calendario.

En los tres encuentros precedentes, el conjunto albiazul había comenzado la campaña con un empate en El Palmar con el Atlético Sanluqueño y después en la doble confrontación en su estadio perdió a manos del Algeciras y derrotó a Las Palmas Atlético. Los onubenses recibirán a la Balompédica sin público en las gradas al encontrarse la ciudad en el nivel-4 de medidas anti-Covid.

El Decano fue de los primeros equipos en comenzar la pretemporada con una plantilla bastante renovada, en la que continúan el meta Nauzet, el lateral derecho Cera, los centrales Morcillo y Diego Jiménez, los centrocampistas Víctor Barroso, José Carlos, Fran y Alberto Martín; y los atacantes Quiles y Chuli, además de subir al primer equipo al lateral izquierdo David Alfonso.

Las caras nuevas son el meta Louis Yamaguchi (procedente del Extremadura), los centrales Jesús Valentín (que regresa al equipo tras su paso por el Rayo Majadahonda) y Antonio Leal (Villarreal B), el lateral izquierdo Luis Madrigal, (Atlético Sanluqueño), los pivotes Dani Molina (Celta de Vigo B) y José Antonio González (Córdoba); el centrocampista Matheus Santana (Don Benito); los extremos Moha Traoré (Hércules), Alexander Szymanowski (Leganés) y Yaimil Medina (Marbella); y los atacantes Seth Vega (Cádiz B-Ejea) y Jesús Sillero (Don Benito).

El único jugador albiazul con pasado en la Balompédica es Luis Madrigal, que defendió al conjunto albinegro en las temporadas 2016-17 (jugó 11 partidos, 10 como titular, con 923 minutos en la Liga); y en la 17-18 (22 partidos, todos de inicio, y 1924 minutos), en la que tuvo que abandonar el plantel tras serle detectada una miocarditis, una insuficiencia coronaria transitoria. En la presente temporada sólo ha jugado 90 minutos, en el partido inaugural contra el Sanluqueño, y luego viene arrastrando diversas molestias que le han impedido entrar en la convocatoria, aunque será de la partida ante los de Antonio Calderón.

En el banquillo repite Claudio Barragán; el técnico valenciano ha cambiado mucho el equipo titular en estas primeras jornadas de competición, en parte obligado por lesiones y sanciones, en parte para dar oportunidad a todos los jugadores; así, sólo Nauzet y Dani Molina han disputado todos los minutos hasta ahora, y el meta suplente Yamaguchi y el lesionado Alberto Martín son los únicos que no se han estrenado todavía.

Claudio suele apostar por un 4-2-3-1, pero en la última jornada varió el sistema de juego con la entrada de tres centrales, o al menos eso sostiene todo el mundo, porque el preparador lo ha negado este viernes en rueda de prensa. El Recreativo no llegó a jugar contra el San Fernando por un coronavirus del equipo gaditano, pero el Decano dio a conocer su alineación (la suspensión del partido se hizo oficial sólo 40 minutos antes de comenzar).

Para ese importante choque, el entrenador del conjunto onubense tenía previsto salir con Nauzet, Cera, Leal, Valentín, David Alfonso, Diego Jiménez, José Antonio González, Fran, Quiles, Szymanowski y Seth. Habrá que ver si mantiene esa apuesta o regresa a su esquema de juego clásico.

El técnico recupera para este encuentro salvo sorpresa mayúscula a Luis Madrigal, Alberto Martín y Matheus Santana, pero parece poco probable que arriesgue con Dani Molina, según confesó el propio preparador en su comparecencia ante los medios: “Lo normal es que jugando en casa vayan todos convocados. Ya sobre la marcha entre mañana y pasado [por sábado y domingo] decidiremos quién puede participar de inicio y quién puede entrar en la convocatoria. Alberto Martín y Matheus Santana han entrenador con el grupo y Dani Molina ha hecho parte del trabajo. A ver qué sensaciones tienen mañana [sábado], pero no me gusta arriesgar y prefiero que un futbolista mío se pierda un partido por lesión sólo que no después cuatro", dijo.